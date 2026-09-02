Luis Carlos Rivero completa la Maratón Sídney 2026

El atletismo guatemalteco nuevamente dio de qué hablar en el plano internacional durante la Maratón de Sídney TCS 2026, donde el marquense Luis Carlos Rivero cumplió en lo personal con un reto importante en su carrera como maratonista.
Guatemala tuvo representación en Sídney, Australia, con tres atletas: Lester Paz, Jacky Sánchez y Luis Carlos Rivero, éste último compitió en la primera Maratón de la Ciudad de Guatemala 2026, y una semana después, también cumplió con la de Sídney.
Luis Carlos Rivero se convirtió en el mejor latinoamericano del evento con un tiempo oficial de 2:27:14 horas. El guatemalteco con el tiempo que realizó el pasado fin de semana se mantiene en los primeros lugares del mundo de su grupo de edad (40-45).
El evento de Sídney para Luis Carlos Rivero representó un gran reto también, ya que, al cumplir la competencia, completó su maratón número 30 y con ello cumplió con representar dignamente a todo un continente en una prestigiosa maratón de talla mundial perteneciente a las Seven Major (siete maratones más importantes del mundo).
Rivero completa su maratón número cinco de este circuito que es el sueño de todo maratonista.
Por su parte, Lester Paz cumple con los pronósticos. Paz, CEO de Blue, finaliza una Maratón Major más en sus haberes, lo hizo con un tiempo en meta de 4:30:38 horas.
Con este resultado, el CEO de Blue Corporation cumple el correr dos maratones en una semana en dos continentes diferentes, al igual que Luis Carlos Rivero.
Addisu Gobena, el ganador
La Maratón de Sídney TCS fue ganada por el etíope Adissu Gobena, quien empeló 02:04:42 horas para ser parte del podio. El segundo lugar, fue para el también etíope Chimdessa Debele Gudeta con 02:04:46 horas. El tercer lugar le correspondió al lesotense Tebello Ramakongoana con 02:04:57 horas.
Por su parte, el guatemalteco Luis Carlos Rivero, fue el mejor latinoamericano, y ocupó el lugar 52 con tiempo 02:27:14 horas.