 Marcos Llorente anuncia su retiro de la selección de España
Deportes

Marcos Llorente anuncia su retiro de la selección de España

El futbolista, de 31 años, jugó un total de 27 partidos como internacional con España, sin goles y con dos Mundiales disputados (2022 y 2026).

Compartir:
Marcos Llorente se despide de la Selección de España
Marcos Llorente se despide de la Selección de España / FOTO: @SEFutbol
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Marcos Llorente, futbolista del Atlético de Madrid y campeón del mundo con la selección de España, anunció este jueves su retirada del equipo nacional, "después de mucho tiempo dándole vueltas", en una decisión "personal, muy meditada y, sobre todo, muy sentida", y que ya fue tomada antes del Mundial 2026.

"Independientemente de si hubiese ido al Mundial o no, o de si hubiésemos ganado o no, esta decisión ya la tenía tomada", explicó, en un mensaje a través de ‘Instagram’.

El futbolista, de 31 años, ha jugado un total de 27 partidos como internacional con España, sin goles y con dos Mundiales disputados, en Catar 2022 cuando fue eliminada en octavos, y en Estados Unidos, México y Canadá 2026, cuando se proclamó campeona del mundo en la final ganada a Argentina el pasado 19 de julio.

Su debut fue el 11 de noviembre de 2020 a las órdenes de Luis Enrique Martínez, ahora en el París Saint-Germain. Su último partido data del pasado 14 de julio de 2026, cuando disputó el tramo final del duelo de las semifinales del Mundial 2026 ante Francia, con Luis de la Fuente como seleccionador.

Palabras de despedida de Llorente 

"Después de mucho tiempo dándole vueltas, he decidido cerrar mi etapa con la Selección. Soy consciente de que todavía soy joven y que, quizá, si siguiera haciendo las cosas bien, aún me quedarían años para seguir jugando con esta camiseta. Sé que muchos no lo entenderéis y, seguramente, yo tampoco lo habría entendido desde fuera. Pero es una decisión personal, muy meditada y, sobre todo, muy sentida", comienza su publicación, presidida por una foto suya con la Copa del Mundo y la medalla de campeón tras la final.

"Independientemente de si hubiese ido al Mundial o no, o de si hubiésemos ganado o no, esta decisión ya la tenía tomada. Sólo puedo estar infinitamente agradecido a todas las personas con las que me he cruzado durante estos años y que han hecho posible que mi familia y yo podamos vivir momentos únicos e inolvidables", añadió Marcos Llorente.

"Me quedo con todo lo vivido, pero, sobre todo, con estos últimos 52 días. Con un grupo maravilloso que luchó hasta el final por dejar a España en lo más alto. Y así lo hizo. Ha sido un gran orgullo representar a mi país y formar parte de esta historia. Gracias por todo. Un abrazo a todos", concluyó Llorente.

Foto embed
Marcos Llorente se despide de la selección de España - IG Marcos Llorente

*Información EFE. 

En Portada

CIV prevé seis semanas de trabajos para habilitar puente Bailey en Zacapat
Nacionales

CIV prevé seis semanas de trabajos para habilitar puente Bailey en Zacapa

11:25 AM, Sep 03
Amparo contra postuladora para Contralor busca dejar sin efecto tabla de gradaciónt
Nacionales

Amparo contra postuladora para Contralor busca dejar sin efecto tabla de gradación

08:21 AM, Sep 03
Ejecutivo busca institucionalizar el programa Becas por Nuestro Futurot
Nacionales

Ejecutivo busca institucionalizar el programa Becas por Nuestro Futuro

12:13 PM, Sep 03
Tres futbolistas de la cantera de Real Madrid aceptan un año de cárcelt
Deportes

Tres futbolistas de la cantera de Real Madrid aceptan un año de cárcel

12:30 PM, Sep 03
Trump dice tener munición ilimitada para la guerra con Iránt
Internacionales

Trump dice tener munición ilimitada para la guerra con Irán

02:02 PM, Sep 03

Temas

GuatemalaFútbolFutbol GuatemaltecoPNCReal Madrid#liganacionalCopa CentroamericanaEstados Unidosredes socialesInsólitoEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar