Atlanta United amarga la fiesta del Inter Miami

El Atlanta United rescató este sábado un empate 2-2 frente al Inter Miami en un encuentro que tuvo un ingrediente especial: el regreso a Miami del argentino Gerardo "Tata" Martino, ahora al frente del conjunto de Atlanta. Las Garzas estuvieron cerca de quedarse con la victoria, pero dejaron escapar la ventaja en los últimos minutos y terminaron repartiendo puntos en un duelo intenso.
El Inter Miami tomó la iniciativa y abrió el marcador al minuto 32, cuando Casemiro apareció dentro del área para conectar un remate de cabeza y poner el 1-0. Sin embargo, la respuesta del Atlanta United fue inmediata. Apenas tres minutos después, Miguel Almirón aprovechó un rechace defectuoso del propio Casemiro y envió el balón al fondo de la portería para establecer el empate. Antes del descanso, Luis Suárez volvió a poner en ventaja al conjunto local con una definición de gran calidad durante el tiempo añadido. El uruguayo llegó así a 12 goles en la temporada.
Atlanta United lo empató sobre la hora
En la segunda mitad, Atlanta tuvo la posibilidad de igualar nuevamente desde el punto penal. Almirón fue el encargado de cobrar al minuto 72, pero el guardameta Dayne St. Clair adivinó la trayectoria y evitó el tanto. Cuando parecía que el Inter Miami tenía asegurados los tres puntos, el conjunto visitante consiguió otra pena máxima al minuto 87. Esta vez, el suizo Breel Embolo no falló y convirtió el 2-2 definitivo, rescatando un valioso punto para Atlanta.
El resultado supone un golpe para las aspiraciones del Inter Miami en su lucha por acercarse al Nashville, líder de la Conferencia Este y de la MLS con 53 puntos, diez más que las Garzas. Vancouver Whitecaps también suma 43 unidades y encabeza la clasificación del Oeste.
Para Martino, el encuentro tuvo además un significado especial, pues volvió al estadio donde dirigió al Inter Miami entre 2023 y 2024, antes de regresar a Atlanta, club con el que conquistó la MLS en 2018. Esta vez, su equipo se marchó de Miami con un empate que llegó en el tramo final y que puede resultar importante en su camino por la temporada.