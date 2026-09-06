Guatemala con memorable actuación en Vuelta a Honduras 2026

El ciclista guatemalteco Mardoqueo Vásquez se lució en la Vuelta Ciclística a Honduras 2026 debido a que terminó siendo campeón del evento y también monarca de la especialidad de la montaña. Además, Guatemala obtuvo varios premios gracias al trabajo en equipo de los representantes chapines que defendieron la marca del Team Hino-One-Suzuki.
"Somos campeones de la Vuelta a Honduras. Tras cinco días de competencia y un excelente trabajo de todo nuestro equipo, este domingo celebramos el título de la Vuelta a Honduras con Mardoqueo Vásquez como campeón de la clasificación general", anunció en sus redes sociales el Team Hino-One-Suzuki.
Asimismo, explicó que: "La quinta y última etapa fue una jornada rápida, disputada en un circuito exigente, donde nuestros corredores volvieron a ser protagonistas. Andrés Mancipe cerró la carrera con un destacado tercer lugar de etapa".
Y el balance general de la Vuelta a Honduras 2026 terminó escribiéndose así:
- Mardoqueo Vásquez, campeón de la clasificación general individual
- Andrés Mancipe, tercer lugar de la clasificación general individual
- Melvin Torres, campeón en la categoría Sub-23
- Mardoqueo Vásquez, campeón de los premios intermedios de la montaña
Team Hino-One-Suzuki fue el campeón por equipos
Asimismo, se informó que Guatemala logró el tricampeonato de la Vuelta a Honduras, alcanzando el principal objetivo que se habían trazado antes de iniciar la competencia: "Conquistar nuevamente el título de la clasificación general individual".
El Team Hino-One-Suzuki envío una felicitación a su equipo de profesionales que demostraron una enorme jerarquía en territorio hondureño: "Gracias a nuestros corredores, staff, patrocinadores y a toda nuestra afición por acompañarnos y apoyarnos durante estos cinco días de carrera. ¡Este título es de todos!".
Palabras del campeón Mardoqueo Vásquez
Luego de vivir momentos especiales y espectaculares en los últimos cinco días, que duró el evento, uno de ellos ayer que ganó la "etapa reina", el ciclista guatemalteco Mardoqueo Vásquez envío un mensaje tras ese triunfo internacional.
"Quiero comentarles de que estoy muy feliz por terminar la Vuelta a Honduras sin ninguna novedad, y gracias a Dios estamos celebrando el título", dijo Mardoqueo Vásquez.
El ciclista guatemalteco añadió: "Agradezco a mi familia (esposas e hijos) que siempre me motivan para seguir mejorando en este deporte. Ellos me motivan en momentos difíciles, ya que en el mundo de ciclismo es difícil conseguir resultados".