UEFA decreta un minuto de silencio en todos los partidos

La UEFA anunció que se guardará un minuto de silencio antes del inicio de todos los partidos correspondientes a la primera jornada de la Liga de Campeones, como muestra de solidaridad con Nepal tras la devastadora riada que ha dejado al menos 1.355 personas fallecidas. La iniciativa busca expresar el respaldo de la comunidad del fútbol europeo a un país que continúa enfrentando las consecuencias de una de las mayores tragedias naturales de los últimos años.
Como parte del homenaje, los encuentros programados para el martes y el miércoles también contarán con una pancarta que llevará el mensaje «No estás solo, Nepal». El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, destacó que el fútbol europeo permanecerá unido para transmitir sus condolencias y acompañar al pueblo nepalí en medio de esta difícil situación. Asimismo, deseó fortaleza y resiliencia a las personas afectadas mientras continúan las labores de recuperación.
Se disputa la primera jornada de la UEFA Champions League
La primera jornada de la fase de liga contempla atractivos encuentros, entre ellos los duelos Real Madrid-Inter, Borussia Dortmund-Villarreal, Oporto-Manchester City y Lille-Betis, programados para el martes. El miércoles será el turno de partidos como Barcelona-Feyenoord, PSG-Slovan Bratislava, Liverpool-Atlético de Madrid y Nápoles-Arsenal. Todos los escenarios donde se disputen estos compromisos serán espacios para recordar a las víctimas y mostrar el respaldo del fútbol a Nepal.
La tragedia se originó el pasado 26 de agosto, cuando el colapso de un glaciar provocó una enorme riada de hielo, rocas y lodo que arrasó asentamientos cercanos a la frontera con el Tíbet y destruyó un paso fronterizo entre Nepal y China. Las autoridades mantienen en 4.996 la cifra de desaparecidos, entre ellos al menos 589 extranjeros. Mientras miles de rescatistas continúan buscando supervivientes, la identificación de los fallecidos permanece como uno de los principales desafíos para las autoridades nepalíes.