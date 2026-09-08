El Balón de Oro Femenino cambiará de manos este 2026

El Balón de Oro Femenino tendrá una nueva historia en 2026. Este martes 8 de septiembre fueron anunciadas las 30 futbolistas nominadas al prestigioso galardón y la principal sorpresa fue la ausencia de Aitana Bonmatí, ganadora de las tres últimas ediciones. La española, referente del FC Barcelona, quedó fuera de la lista después de una temporada marcada por una lesión que la mantuvo alejada de las canchas durante varios meses.
La ausencia de Bonmatí garantiza que el premio cambiará de manos este año, aunque no necesariamente tendrá una nueva ganadora. Entre las nominadas aparece Alexia Putellas, quien ya sabe lo que significa conquistar el Balón de Oro, tras imponerse en 2021 y 2022. La española vuelve a estar en la carrera después de cerrar su etapa con el Barcelona y afrontar un nuevo desafío con el Lionesses City de Londres, por lo que podría convertirse nuevamente en la reina del fútbol mundial.
Las nominadas al Balón de Oro 2026
La lista también reúne a algunas de las principales figuras del fútbol femenino internacional. Caroline Graham Hansen, Mariona Caldentey, Patri Guijarro, Cata Coll, Claudia Pina, Ewa Pajor y Alexia Putellas representan una fuerte presencia española, mientras que nombres como Pernille Harder, Vivianne Miedema, Caroline Weir, Alessia Russo, Khadija Shaw, Barbra Banda y Temwa Chawinga también aparecen entre las candidatas. La diversidad de la lista anticipa una votación mucho más abierta después del dominio ejercido por Bonmatí en los últimos años.
Desde que se entregó por primera vez el Balón de Oro Femenino, en 2018, el premio ha quedado en manos de grandes referentes del fútbol mundial. Ada Hegerberg, Megan Rapinoe, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí han escrito los capítulos más importantes de su historia, con la española del Barcelona como la última gran dominadora al conquistar tres ediciones consecutivas. Ahora, su ausencia deja la puerta abierta para una nueva campeona o para el regreso de una vieja conocida: el Balón de Oro Femenino cambiará de manos en 2026, pero todavía queda por descubrir quién será la futbolista que lo levante.