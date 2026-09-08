 El Balón de Oro Femenino cambiará de manos este 2026
Deportes

El Balón de Oro Femenino cambiará de manos este 2026

Aitana Bonmatí, tres veces ganadora del galardón individual, no aparece entre las nominadas.

Compartir:
Foto: BallonDor
aitana bonmatí balon de oro 2023 (3) / FOTO:
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Balón de Oro Femenino tendrá una nueva historia en 2026. Este martes 8 de septiembre fueron anunciadas las 30 futbolistas nominadas al prestigioso galardón y la principal sorpresa fue la ausencia de Aitana Bonmatí, ganadora de las tres últimas ediciones. La española, referente del FC Barcelona, quedó fuera de la lista después de una temporada marcada por una lesión que la mantuvo alejada de las canchas durante varios meses.

La ausencia de Bonmatí garantiza que el premio cambiará de manos este año, aunque no necesariamente tendrá una nueva ganadora. Entre las nominadas aparece Alexia Putellas, quien ya sabe lo que significa conquistar el Balón de Oro, tras imponerse en 2021 y 2022. La española vuelve a estar en la carrera después de cerrar su etapa con el Barcelona y afrontar un nuevo desafío con el Lionesses City de Londres, por lo que podría convertirse nuevamente en la reina del fútbol mundial.

Las nominadas al Balón de Oro 2026

La lista también reúne a algunas de las principales figuras del fútbol femenino internacional. Caroline Graham Hansen, Mariona Caldentey, Patri Guijarro, Cata Coll, Claudia Pina, Ewa Pajor y Alexia Putellas representan una fuerte presencia española, mientras que nombres como Pernille Harder, Vivianne Miedema, Caroline Weir, Alessia Russo, Khadija Shaw, Barbra Banda y Temwa Chawinga también aparecen entre las candidatas. La diversidad de la lista anticipa una votación mucho más abierta después del dominio ejercido por Bonmatí en los últimos años.

Desde que se entregó por primera vez el Balón de Oro Femenino, en 2018, el premio ha quedado en manos de grandes referentes del fútbol mundial. Ada Hegerberg, Megan Rapinoe, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí han escrito los capítulos más importantes de su historia, con la española del Barcelona como la última gran dominadora al conquistar tres ediciones consecutivas. Ahora, su ausencia deja la puerta abierta para una nueva campeona o para el regreso de una vieja conocida: el Balón de Oro Femenino cambiará de manos en 2026, pero todavía queda por descubrir quién será la futbolista que lo levante.

Foto embed
Aitana Bonmatí, Balón de Oro por tercer año seguido - @ballondor

En Portada

Integrantes de los 48 Cantones se concentran en zona 1 previo a marchat
Nacionales

Integrantes de los 48 Cantones se concentran en zona 1 previo a marcha

07:23 AM, Sep 08
Motoristas pierden la vida tras impactar contra poste en zona 13t
Nacionales

Motoristas pierden la vida tras impactar contra poste en zona 13

06:30 AM, Sep 08
Uno de cada 4 estudiantes en Guatemala sufre acoso escolar, según informe PISAt
Nacionales

Uno de cada 4 estudiantes en Guatemala sufre acoso escolar, según informe PISA

08:07 AM, Sep 08
Lamine Yamal va por su tercer Trofeo Kopat
Deportes

Lamine Yamal va por su tercer Trofeo Kopa

07:28 AM, Sep 08
Vozinha, entre los candidatos al Mejor Portero del 2026t
Deportes

Vozinha, entre los candidatos al Mejor Portero del 2026

07:11 AM, Sep 08

Temas

GuatemalaFútbolFutbol GuatemaltecoPNC#liganacionalReal MadridInsólitoLiga NacionalEstados UnidosviralEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar