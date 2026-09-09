 Marquense gana en el Cementos Progreso 15 años después
Deportes

Tras 15 años de sequía, Marquense vuelve a ganarle a Comunicaciones de visita

En el estadio Cementos Progreso, los leones vuelven a rugir y hunden a los “Cremas”.

Compartir:
Marquense vuelve a ganar un partido en el Cementos Progreso
Marquense vuelve a ganar un partido en el Cementos Progreso / FOTO: Christoper Chang
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Tuvieron que pasar 15 años y casi cinco meses para que Deportivo Marquense volviera a celebrar un triunfo ante Comunicaciones en condición de visitante. Esta vez, fue en el Torneo Apertura 2026 y los "Leones Amarillos del Occidente" derrotaron a los "Albos" 0-2 gracias a los goles de Fernando Escalante (21) y Francisco Grande (71).

La última vez que Marquense se había impuesto a Comunicaciones en condición de visitante fue el 16 de abril de 2011 durante el Torneo Clausura 2011. Aquel triunfo se dio en el estadio Cementos Progreso, donde esta noche volvió a celebrar el conjunto occidental.

En aquella oportunidad, se jugaba la jornada 20 de la fase regular, y Marquense llegó al estadio Cementos Progreso y sorprendió al equipo que era dirigido por Iván Franco Sopegno.  

Marquense ganó 2-4 gracias a una actuación sobresaliente de Jhony Ruiz, quien hizo triplete y terminó llevándose el esférico como recuerdo. Los goles de Ruiz fueron convertidos en el 23, 33 y 72.

La secuencia de los goles hace más de 15 años fue: Jhony Ruiz al 23 con el 0-1, Tomas Donizette al 27 con el 0-2, Ruiz repetía al 33 para el 0-3, José Contreras descontó al 47 para el 1-3, pero Ruiz escribía triplete al 72 para el 1-4 y Carlos Discua al 82 hacía el final 2-4.

Marquense era dirigido por el guatemalteco Cesar Fonseca, un estratega oriundo del departamento de San Marcos, por eso aquel triunfo del 2011 era catalogado como una gran hazaña para el conjunto occidental.

Quince años después, otro triunfo

Deportivo Marquense se aprovechó de la actualidad de Comunicaciones, un equipo que la temporada pasada quedó a cuatro puntos del descenso y que en el arranque de la temporada 2026-2027 las cosas no le salen bien.

Comunicaciones venía de una semana complicada, ya que después de perder el clásico nacional, su técnico, el chileno Marco Antonio Figueroa renunciaba al equipo y dejaba sin timonel al barco blanco. De forma interina llegó Kevin García, quien dirigió ante Mixco, donde sacó un empate, pero un error en la regla 6+5 los llevó a perder el partido en la mesa 3-0. 

Llegó Roberto Montoya, pero en una semana entrecortada no pudo hacer mucho, y Comunicaciones perdió otra vez en el Apertura 2026. Fue la quinta derrota del "Albo" en apenas ocho partidos disputados.

Comunicaciones falla en casa y Marquense se lleva tres puntos de oro

Los de Roberto Montoya cayeron en el juego de los “Leones Amarillos del Occidente” y terminaron con dos jugadores expulsados, Omar Duarte y Agustín Vuletich.

*Información de Wilber Colloy, director de EU Xela.

En Portada

GRETEXPA pide vetar la iniciativa de tope de precios a los combustiblest
Nacionales

GRETEXPA pide vetar la iniciativa de tope de precios a los combustibles

09:28 PM, Sep 09
Ministro de Energía explica cómo funcionará el nuevo tope al precio de los combustiblest
Nacionales

Ministro de Energía explica cómo funcionará el nuevo tope al precio de los combustibles

04:53 PM, Sep 09
Detienen a presuntos pandilleros vinculados con 17 crímenes y abandono de cuerpost
Nacionales

Detienen a presuntos pandilleros vinculados con 17 crímenes y abandono de cuerpos

05:25 PM, Sep 09
Tras 15 años de sequía, Marquense vuelve a ganarle a Comunicaciones de visita t
Deportes

Tras 15 años de sequía, Marquense vuelve a ganarle a Comunicaciones de visita

08:56 PM, Sep 09
VIDEO. Nicolas Cage a punto de perder su mansión por enorme derrumbet
Farándula

VIDEO. Nicolas Cage a punto de perder su mansión por enorme derrumbe

02:59 PM, Sep 09

Temas

GuatemalaFútbolFutbol GuatemaltecoPNCEE.UU.#liganacionalEstados UnidosReal MadridInsólitoviralredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar