Marquense gana en el Cementos Progreso 15 años después

Tuvieron que pasar 15 años y casi cinco meses para que Deportivo Marquense volviera a celebrar un triunfo ante Comunicaciones en condición de visitante. Esta vez, fue en el Torneo Apertura 2026 y los "Leones Amarillos del Occidente" derrotaron a los "Albos" 0-2 gracias a los goles de Fernando Escalante (21) y Francisco Grande (71).
La última vez que Marquense se había impuesto a Comunicaciones en condición de visitante fue el 16 de abril de 2011 durante el Torneo Clausura 2011. Aquel triunfo se dio en el estadio Cementos Progreso, donde esta noche volvió a celebrar el conjunto occidental.
En aquella oportunidad, se jugaba la jornada 20 de la fase regular, y Marquense llegó al estadio Cementos Progreso y sorprendió al equipo que era dirigido por Iván Franco Sopegno.
Marquense ganó 2-4 gracias a una actuación sobresaliente de Jhony Ruiz, quien hizo triplete y terminó llevándose el esférico como recuerdo. Los goles de Ruiz fueron convertidos en el 23, 33 y 72.
La secuencia de los goles hace más de 15 años fue: Jhony Ruiz al 23 con el 0-1, Tomas Donizette al 27 con el 0-2, Ruiz repetía al 33 para el 0-3, José Contreras descontó al 47 para el 1-3, pero Ruiz escribía triplete al 72 para el 1-4 y Carlos Discua al 82 hacía el final 2-4.
Marquense era dirigido por el guatemalteco Cesar Fonseca, un estratega oriundo del departamento de San Marcos, por eso aquel triunfo del 2011 era catalogado como una gran hazaña para el conjunto occidental.
Quince años después, otro triunfo
Deportivo Marquense se aprovechó de la actualidad de Comunicaciones, un equipo que la temporada pasada quedó a cuatro puntos del descenso y que en el arranque de la temporada 2026-2027 las cosas no le salen bien.
Comunicaciones venía de una semana complicada, ya que después de perder el clásico nacional, su técnico, el chileno Marco Antonio Figueroa renunciaba al equipo y dejaba sin timonel al barco blanco. De forma interina llegó Kevin García, quien dirigió ante Mixco, donde sacó un empate, pero un error en la regla 6+5 los llevó a perder el partido en la mesa 3-0.
Llegó Roberto Montoya, pero en una semana entrecortada no pudo hacer mucho, y Comunicaciones perdió otra vez en el Apertura 2026. Fue la quinta derrota del "Albo" en apenas ocho partidos disputados.
*Información de Wilber Colloy, director de EU Xela.