Resultado Comunicaciones vs. Marquense por el Apertura 2026

Comunicaciones y Deportivo Marquense dieron continuidad a la fecha 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capital. Este duelo marcó el inicio de la era del mexicano Roberto Montoya, quien sustituyó en el banquillo al chileno Marco Antonio Figueroa, quien renunció a la institución blanca, y hoy dirige al Real Estelí de Nicaragua.
Apertura 2026: Comunicaciones 0-2 Marquense
El partido comenzó muy mal para Comunicaciones, ya que al minuto 5, una barrida fuerte de Omar Duarte sobre Elio Velásquez terminó en tarjeta roja para el futbolista local. Roberto Montoya quiso revertir la decisión al utilizar la tarjeta Football Video Support (FVS), pero el árbitro Steb Morales ratificó su decisión y los "Albos" se quedaron con 10 jugadores el resto del partido.
El golpe bajo que recibió Comunicaciones tuvo sus consecuencias rápidamente, ya que al 21, en una jugada rápida, Marquense logró superar la zaga local y anotar el primero del partido gracias a Fernando Escalante y con ello colocar sorpresivamente el 0-1. Carlos Santos fue quien hizo un pase entre líneas, para que Escalante tomara la pelota con pie izquierdo, y tras un amague al portero Fredy Pérez definiera con el derecho.
Al 37, Comunicaciones se salvó de la debacle. David Chuc tuvo espacio y tiempo y sacó un remate directo a puerta, el cual superó a Fredy Pérez, pero que se estrelló en el travesaño para el lamento de los jugadores occidentales.
En la recta final del partido, minuto 43, Marquense sufre una sensible baja, y fue la de Arturo Ledesma por una lesión. Su lugar lo ocupó Gerardo Gordillo.
Así terminó la primera parte, con un mejor Deportivo Marquense, y un Comunicaciones que apenas tuvo un tiro desviado y un remate a puerta de Iván García.
Para el segundo tiempo, Comunicaciones tenía un gran desafío y era empatar el partido, pero no contaba con la irresponsabilidad de Agustín Vuletich, quien dio un leve pisotón a Carlos Santos, pero que el árbitro Steb Morales lo calificó grave para ser expulsado al 54. Montoya pidió revisión en el FVS, pero la decisión de Morales se mantuvo. Comunicaciones cerraba el partido con nueve jugadores.
Comunicaciones recibió al estocada final al 7, cuando el futbolista español Francisco Grande hizo el 0-2 y con ello terminó de clavar el ataúd de los blancos.
Marquense sumó su cuarto triunfo del certamen para llegar a 12 puntos y tener chance de terminar la octava fecha en la zona de clasificación. Además, los "Leones Amarillos del Occidente" volvieron a ganar en el Cementos Progreso 15 años después de su última ganancia, la cual data del 16 de abril de 2011.
En la novena fecha del campeonato, Marquense recibe a San Pedro y Comunicaciones visitará a Cobán Imperial.
Fecha 8 del Apertura 2026:
- San Pedro 2-0 Mixco: Sebastián Colón (15) y German Águila (55)
- Comunicaciones 0-2 Marquense: Fernando Escalante (21) y Francisco Grande (71)
- Suchitepéquez vs. Guastatoya (en desarrollo)
- Aurora vs. Municipal, jueves 10 de septiembre a las 15:00 horas
- Malacateco vs. Antigua, jueves 10 de septiembre a las 18:00 horas
- Xelajú vs. Cobán Imperial, jueves 10 de septiembre a las 20:00 horas