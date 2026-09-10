 Lewandowski y De Paul protagonizan pelea durante partido
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Chicago Fire vs. Inter Miami deja fuerte cruce entre Lewandowski y De Paul

Asimismo, el partido dejó un momento especial entre Robert Lewandowski, Lionel Messi y Luis Suárez.

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Pelea entre Robert Lewandowski y Rodrigo de Paul
Pelea entre Robert Lewandowski y Rodrigo de Paul / FOTO: ‎Apple TV
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Lionel Messi asistió y Casemiro anotó de cabeza su tercer gol consecutivo, pero el Inter Miami no pasó del 1-1 en su visita al Chicago Fire en el estadio Soldier Field en la vigésima cuarta jornada de la MLS. Dicho duelo sirvió para el reencuentro de Robert Lewandowski con el argentino Messi y el uruguayo Luis Suárez, todos exintegrantes del Barcelona de España. Además, el futbolista polaco protagonizó un candente cruce de palabras y empujones con el argentino Rodrigo De Paul.

El Soldier Field, que promedia cerca de 20 mil espectadores por partido, se llenó con más de 63 mil aficionados anoche para ver a Lionel Messi en directo en la Ciudad del Viento.

Fue un partido entre exestrellas del Barcelona, con Messi y el uruguayo Luis Suárez en el Inter Miami, y el polaco Robert Lewandowski, el estelar fichaje del Fire este verano.

No faltó el gol de Lewandowski, que a los 10 minutos rompió la igualdad con una maravillosa volea tras un centro del lateral izquierdo Andrew Gutman.

El polaco lleva siete goles en su nueva etapa en la MLS y anotó en sus últimos tres encuentros.

Empate de Inter Miami con asistencia de Messi

La respuesta del Inter Miami llegó nada más arrancar la segunda mitad. Messi colgó un centro con la zurda desde saque de esquina y Casemiro firmó su tercer gol consecutivo de cabeza con la camiseta de las Garzas.

Hubo polémicas en el Fire pues el último toque en la jugada que provocó el saque de esquina fue de Germán Berterame, según mostraron claramente las cámaras. El árbitro no lo vio y en el córner siguiente, Casemiro igualó el duelo.

El Inter Miami, que sigue a la espera de la visa de trabajo de su nuevo entrenador Kily González, y que tuvo a Guillermo Hoyos en el banquillo en Chicago, empujó con fuerza, pero se topó con el monumental meta local Chris Brady.

Para el Fire fue el cuarto empate consecutivo, mientras que el Inter Miami solo ganó uno de sus últimos siete partidos entre todas las competiciones

No faltó intensidad en el Soldier Field y, en el tramo final, saltaron chispas entre Lewandowski y el argentino Rodrigo De Paul.

*Información EFE. 

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