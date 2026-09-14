Cartaginés de Amarini Villatoro es nuevo líder en Costa Rica

El silencio, el trabajo y, sobre todo, la humildad siguen marcando el camino de Amarini Villatoro en Costa Rica. El técnico guatemalteco continúa haciendo historia al frente del Cartaginés, que este fin de semana dio un nuevo golpe de autoridad tras imponerse 3-1 a Alajuelense. Con este resultado, el conjunto blanquiazul alcanzó los 18 puntos y se colocó como líder del Torneo Apertura 2026, confirmando el buen momento que atraviesa bajo la dirección del estratega nacional.
Sin embargo, Villatoro y sus dirigidos no tienen tiempo para celebrar demasiado, pues a mitad de esta semana afrontarán otro desafío de gran importancia. Cartaginés recibirá a Saprissa en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana, después del empate 2-2 en la ida. El conjunto costarricense parte con el aliciente del gol de visita, que todavía tiene valor en esta competición. "Yo he estudiado la historia y la 'cartagada' la quisiéramos hacer el miércoles y en diciembre, porque queremos ganar títulos. Sería impactante llegar a semifinales de Centroamericana y ser campeón nacional. Esperemos hacer una 'cartagada' más", expresó Villatoro en conferencia de prensa.
Amarini Villatoro quiere dar un golpe de autoridad
El entrenador guatemalteco también dejó claro que su compromiso está completamente enfocado en el proyecto del Cartaginés y que mantiene los pies sobre la tierra, independientemente de los resultados. "Mi compromiso es total con Cartaginés, yo estoy concentrado acá. Los entrenadores somos presa de resultados y eso es normal... Yo trato siempre de no estar en un polo: cuando hay un mal momento no me caigo, pero en lo bueno tampoco me elevo. Esta carrera en la que estamos no es de partidos, es de títulos, entonces vamos paso a paso", acotó. Para Villatoro, uno de los aspectos que más destaca de su equipo es la personalidad que ha demostrado ante cualquier rival, así como la ambición de sus futbolistas, quienes incluso le manifestaron su deseo de jugar pese a la cercanía del importante duelo ante Saprissa.
"Estamos en proceso de recuperación constante, pero no queríamos perder el embrión anímico. Muchos me dijeron que querían jugar y lo hicimos. Perdemos a Juan Gaete y tenemos con molestias a Diego Mesén, eso puede pasar, es el riesgo que hay, pero no hay excusas y el plantel está encontrándose", finalizó el técnico.
Así, el Cartaginés afronta una semana determinante con la ilusión de mantenerse en la cima del fútbol costarricense y, al mismo tiempo, avanzar a las semifinales de la Copa Centroamericana. Villatoro, fiel a su filosofía, prefiere mantener la calma y avanzar paso a paso, pero sus resultados ya hablan de un equipo que aspira a conquistar títulos.