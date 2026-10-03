Brasil cierra su gira internacional goleando a India

La selección brasileña cerró este sábado su ventana de fecha FIFA con una goleada de 4-0 sobre la India en el estadio Salt Lake de Calcuta. El encuentro, primer choque oficial entre ambas selecciones absolutas, sirvió más como ensayo que como examen de alto voltaje. Dirigida por Carlo Ancelotti, la canarinha controló el partido sin necesidad de subir la intensidad y convirtió con solvencia ante un rival situado muy por debajo en el escalafón mundial. Ante unas 51.000 personas, Brasil dejó atrás un arranque algo tibio y se impuso con autoridad.
El marcador se abrió en el minuto 28. Estêvão, uno de los más activos de la primera parte, recortó desde la derecha, se internó en el área y definió con la zurda para vencer a Gurpreet Singh Sandhu. Antes del descanso, el mismo extremo asistió a Pedro, que amplió la ventaja cerca del minuto 41. En esa jugada también pesó un error del portero indio, que poco después sería relevado. Hasta entonces, la India había intentado incomodar a contragolpe y había negado a Vinícius Júnior en alguna acción temprana, pero la diferencia técnica terminó por imponerse.
Brasil no tuvo complicaciones para ganar el partido
En la reanudación, Samuel Lino, ingresado en el entretiempo, firmó el doblete que cerró la goleada. El extremo del Flamengo marcó el 3-0 alrededor del minuto 58, tras una pérdida local cerca del área, y selló el 4-0 en el descuento con una acción por la izquierda que terminó en el fondo de la red. Brasil estrenó titulares —entre ellos el arquero Pedro Morisco, el zaguero Arthur Dias y Pedro en ataque— y repartió minutos sin forzar el ritmo. La India, que prolongó su racha sin victorias, generó alguna ocasión aislada con Manvir Singh y Ryan Williams, pero no logró el gol del consuelo.
Con este resultado, Ancelotti concluye la gira por Australia y la India con dos triunfos y un empate, en un ciclo en el que el cuerpo técnico ha rotado de forma amplia para observar variantes.
La selección vuelve a concentrarse en noviembre, con amistosos previstos ante Japón y Singapur, citas que servirán para seguir afinando el plantel de cara al nuevo proceso posterior al Mundial. En Calcuta, más allá del marcador abultado, el valor del partido estuvo en los minutos de rodaje y en la confirmación de que Estêvão y Samuel Lino llegan en buen momento.