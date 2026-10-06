 Pavón felicita a Guatemala por respetar el proceso de Tena
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Carlos Pavón felicita a Guatemala por respetar el proceso de Luis Fernando Tena

El histórico delantero hondureño Carlos Pavón se pronunció tras la eliminación de Honduras y la clasificación de Guatemala a cuartos de final de la Liga de Naciones.

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Amado Guevara y Carlos Pavón celebran un gol de la selección de Honduras - Gustavo Roca
Amado Guevara y Carlos Pavón celebran un gol de la selección de Honduras / FOTO: Gustavo Roca
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Carlos Pavón, uno de los delanteros más importantes en la historia del fútbol hondureño, elogió el trabajo que Luis Fernando Tena ha realizado al frente de la Selección de Guatemala. El reconocimiento del exjugador surgió después de que la Bicolor avanzara a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, mientras Honduras quedó eliminada en la fase de grupos. Pavón destacó especialmente la continuidad que ha tenido el proyecto del técnico mexicano y la identidad futbolística que ha logrado construir con el combinado guatemalteco.

"Eso se llama respetar procesos, sin muchas figuras Guatemala, pero con una idea de juego ya marcada y el conocimiento del DT a sus jugadores. Eso se refleja en los resultados. Bien merecido por los chapines", escribió Pavón en la red social X. El mensaje fue publicado como comentario en una publicación que resaltaba que Guatemala fue la única selección centroamericana que consiguió superar la fase de grupos del torneo y que, además, lo hizo como líder de su sector. La Bicolor compartió grupo con Honduras, aunque el formato de la competencia no contempló un enfrentamiento directo entre ambas selecciones.

El paso de Carlos Pavón por el futbol guatemalteco

El respaldo de Pavón cobra especial relevancia por su vínculo con el fútbol guatemalteco. El histórico atacante hondureño vistió la camiseta de Comunicaciones durante la temporada 2005-2006, en una etapa en la que compartió vestuario con figuras como Milton "Tyson" Núñez, Rolando Fonseca y Rigoberto Gómez.

Durante ese período, Pavón tuvo una participación destacada con los Cremas y registró 19 goles en 34 partidos de Liga Nacional, de acuerdo con registros estadísticos de su trayectoria.

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Carlos Pavón, histórico delantero de la Selección de Honduras - RR.SS.

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