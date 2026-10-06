Neymar dedica emotivo mensaje a Messi antes de su despedida

Neymar Jr. dedicó un emotivo mensaje a Lionel Messi horas antes de que el astro argentino dispute su último partido con la selección de Argentina. El brasileño, quien compartió vestuario con Messi durante varias temporadas en Barcelona y posteriormente en el París Saint-Germain, quiso rendir homenaje a su excompañero y amigo en una jornada marcada por la nostalgia. "No solo Argentina te agradece, el mundo entero te da las gracias por todo lo que hiciste por el fútbol", escribió el atacante del Santos en sus redes sociales.
En su mensaje, Neymar también invitó a Messi a disfrutar cada instante de una noche que quedará grabada en la historia del fútbol argentino. El brasileño destacó el cariño que el argentino ha recibido durante una carrera excepcional y señaló: "Quien ama el fútbol te disfrutó a lo largo de estos años". Además, le deseó que pudiera vivir con felicidad cada momento de la despedida y que los homenajes preparados para él fueran una muestra del reconocimiento que merece por su trayectoria.
El adiós de Messi
Messi disputará su partido número 208 con la selección argentina frente a Benín, en un amistoso que tendrá como escenario el estadio Monumental de Buenos Aires, completamente lleno para acompañar al capitán en una ocasión especial. Desde su debut en 2005, el rosarino construyó una historia inolvidable con la Albiceleste, con la que conquistó la Copa América de 2021, la Finalissima de 2022, el Mundial de Catar 2022 y nuevamente la Copa América en 2024.
La relación entre Neymar y Messi también quedó marcada por algunos de los momentos más importantes de sus respectivas carreras. Juntos conquistaron el triplete con el Barcelona en la temporada 2014-2015, una etapa que el brasileño recuerda con especial cariño. "Fue un honor haber jugado contra ti y más aún haber hecho historia a tu lado. ¡GRACIAS!", expresó Neymar, quien aseguró que compartir cancha con el argentino incluso lo hizo "amar aún más el fútbol". Así, el brasileño se sumó a las múltiples muestras de admiración hacia Messi antes de una despedida que representa el cierre de una de las etapas más gloriosas de su historia con la selección.