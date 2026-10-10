Resultado Malacateco vs. Guastatoya por el Apertura 2026

El Deportivo Malacateco recibió esta noche al líder del Torneo Apertura 2026, el Deportivo Guastatoya, en el estadio Santa Lucía de Malacatán, San Marcos, en un compromiso donde el "Pecho Amarillo" buscaba retener la primera casilla de la competición.
La jornada 13 arrancó con el triunfo de Aurora sobre Xelajú 2-1 con doblete de Héctor Morales. Posteriormente jugaban Suchitepéquez y Mixco, que al minuto 13 fue detenido por la fuerte lluvia y el duelo se suspendió para reanudarse este domingo 11 de octubre a las 10:30 horas en el estadio Carlos Salar Hijo. Los mazatecos ya ganaban 1-0 con el gol de Armando Zamorano.
Apertura 2026: Malacateco 2-0 Guastatoya
Con este ambiente, los "Toros" recibieron a los guastatoyanos y en un ambiente agradable se quedaron con los tres puntos.
La primera parte terminó con empate 0-0, en donde los locales fueron superiores al club que llegaba como líder y tuvieron las mejores oportunidades de gol, pero el invitado de la noche se negaba a hacer su aparición en el estadio malacateco.
Para el equipo visitante, la primera mitad terminó con tres amonestados: Víctor Ávalos al 10, José Almanza al 42 y Javier Estrada al 45.
Triunfo de Malacateco
Para el arranque de la segunda mitad, los técnicos, el guatemalteco Carlos Robles y el uruguayo Martín García no movieron a sus jugadores y los once que empezaron el partido tenían continuidad para la parte final.
Era el 52, y Deportivo Guastatoya cometió un grave error que terminó en gol de Malacateco. Centro por la banda de la derecha Diego Sánchez, y el portero Rubén Escobar salió por el esférico, pero no pudo controlarlo y lo deja pasar al segundo palo, donde aparecía de espaldas Carlos Alvarado, quine terminó por tocar con su cuerpo el esférico para desviarlo y hacer el autogol.
Aunque la definición fue con esa jugada fortuita, Malacateco merecidamente se adelantaba en el marcador, y hacía más complicado el partido para el equipo nororiental.
Llegando al minuto 60, Guastatoya hacía sus primeros dos movimientos: Renato Sequén y Andy Contreras ingresaban por Víctor Ávalos y Javier Estrada, respectivamente. El técnico sudamericano buscaba recuperar el partido.
Al minuto 80, el partido quedó sentenciado a favor de los "Toros": tiro libre ejecutado por Misael Morales y la envío a guardar a la parte inferior izquierda de la portería guastatoyana.
Al final, hubo triunfo de Malacateco, que llegó a su cuarta victoria en el campeonato y acumuló 15 puntos. Por su parte, Guastatoya mantiene momentáneamente el liderato con sus 25 puntos, pero queda a la espera de los resultados de Municipal y de Antigua, ya que con un triunfo o empate de los "Rojos" o una victoria de los antigüeños podrían arrebatarle la casilla de privilegio.