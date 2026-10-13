¿Netflix transmitirá el Mundial 2030? Esto es lo que se sabe

Netflix anunció la adquisición de los derechos audiovisuales exclusivos para España y Andorra de la Copa Mundial de la FIFA 2030, por lo que transmitirá en directo los 104 partidos del torneo. La competición se celebrará principalmente en España, Portugal y Marruecos, en una edición especial que marcará el centenario de la primera Copa del Mundo, disputada en Uruguay en 1930.
El acuerdo contempla una cobertura integral del campeonato, con programas previos a cada encuentro, análisis durante el descanso y espacios posteriores a los partidos. La plataforma también prepara un programa diario de resúmenes y otros contenidos destinados a aumentar la expectativa entre los aficionados antes del inicio del torneo. Además, en España se podrá ver gratis un partido de cada jornada, mientras que una cadena nacional de televisión en abierto recibirá un paquete de encuentros que incluirá todos los de la selección española, las dos semifinales y la final. Los detalles de esta colaboración se anunciarán más adelante.
¿Qué implica este nuevo acuerdo de Netflix?
La directora jefa de Contenidos de Netflix, Bela Bajaria, destacó la relevancia social del certamen y la oportunidad de acercar el fútbol a más espectadores. La ejecutiva recordó la emoción que vivió cuando España conquistó el título mundial y señaló que la plataforma espera trasladar esa experiencia a los aficionados españoles y andorranos en 2030. La cita tendrá un carácter histórico, ya que, además de España, Portugal y Marruecos como anfitriones principales, Argentina, Paraguay y Uruguay albergarán partidos conmemorativos del centenario.
Por su parte, Mattias Grafström, secretario general de la FIFA, expresó su satisfacción por ampliar la colaboración con Netflix y subrayó el objetivo compartido de acercar el torneo al mayor número posible de seguidores. El acuerdo también refuerza la presencia de la plataforma en el fútbol internacional, después de adquirir los derechos audiovisuales para Estados Unidos y Canadá de las ediciones de 2027 y 2031 de la Copa Mundial Femenina. Con esta operación, Netflix amplía su apuesta por las grandes competiciones deportivas y se prepara para llevar a millones de espectadores una de las citas más esperadas del calendario futbolístico.