El próximo Barça-Madrid es declarado de “alto riesgo”

El primer clásico de la temporada entre el FC Barcelona y el Real Madrid ha sido declarado de alto riesgo por la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. La decisión se refiere al encuentro correspondiente a la décima jornada de LaLiga EA Sports, que enfrentará a dos de los principales candidatos al título en uno de los partidos más esperados del calendario español.
El compromiso se disputará el domingo 25 de octubre, a partir de las 21:00 horas locales, en el Spotify Camp Nou. El conjunto azulgrana, dirigido por el alemán Hansi Flick, llegará a la cita como líder en solitario de la clasificación, mientras que el equipo blanco buscará imponerse en territorio rival en un duelo que promete emociones y una intensa disputa por los puntos.
Nueva edición del Barcelona vs. Real Madrid
El Barcelona afrontará el enfrentamiento con el recuerdo favorable de sus dos últimos triunfos ante el Real Madrid. El más reciente se produjo en la final de la Supercopa de España de enero, cuando los catalanes se impusieron por 3-2. Además, en mayo, el equipo azulgrana consiguió una victoria por 2-0 en el duelo liguero disputado en su estadio, resultados que buscará repetir ante su afición.
Antes de medirse en el clásico, ambos equipos tendrán compromisos importantes en LaLiga durante el fin de semana previo. El Barcelona se enfrentará al Real Betis, mientras que el Real Madrid tendrá como rival al Sevilla. Estos encuentros servirán como antesala de un choque que acapara la atención del fútbol español y que, tras ser catalogado de alto riesgo, contará con medidas especiales de seguridad para prevenir incidentes dentro y fuera del estadio.v