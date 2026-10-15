Resultado Xelajú vs. Malacateco por el Apertura 2026

Bajo una fuerte lluvia, con fallas en el Football Video Support (FVS) y los trabajos activos de remodelación del estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango, los equipos de Xelajú del mexicano Roberto Hernández y Malacateco del guatemalteco Carlos Flores dieron continuidad a la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, donde la tendencia en el 50 % de partidos disputados marcaba que los locales no lograban ganar.
Apertura 2026: Xelajú 2-1 Malacateco
Arrancando el partido en el estadio Mario Camposeco se informó que existían fallas en el FVS por lo que en los primeros minutos no se utilizaría, situación que jugó en contra de los locales.
El partido comenzó con emociones en ambos arcos, pero fue el conjunto visitante que se adelantó en el marcador cuando ya la fuerte lluvia se hacía presente en el escenario deportivo quetzalteco. Hubo error en salida de Xelajú y Elíser Quiñones aprovechó para quedar solo frente al portero y definir para el 0-1 al 16.
Como no había FVS no se pudo revisar la jugada, la cual deja la sensación de que el jugador colombiano partía posiblemente adelantado, por lo que pudo anularse dicha acción.
Más adelante, Xelajú reaccionó y encontró el empate gracias al tanto de Juan Luis Cardona al 31 y con ello se ponía orden en casa ya que los quetzaltecos se ponían nuevamente a tiro para poder ganar este compromiso.
Xelajú concretó la remontada
Para el segundo tiempo el agua ya había mermado y algunos jugadores se habían cambiado de calzado para estar más cómodos dentro del terreno de juego.
El partido arrancó con ritmo lento, y eso fue aprovechado por los locales, que en una buena jugada terminó encontrando a Harim Quezada, quien anotó el 2-1 al minuto 50 y con eso la alegría volvía al escenario deportivo quetzalteco ya que los "Superchivos" lograban la remontada.
Al 62, el partido tuvo un momento clave. Mano de Kevin Ruiz y el árbitro Walter López marcó penal a favor de Malacateco, pero el cuerpo técnico de Xelajú pidió intervención del FVS. En la revisión, el central rectificó su decisión ya que había existido una posición adelantada de Rudy Comayagua y de esta forma se anuló el marcaje del penal dejando un mal sabor de boca para el visitante y una tranquilidad para los locales.
Al 77, Quezada anotaba el 3-1 y era el doblete en el partido, pero tras la revisión en el FVS se determinó que arrancó en posición adelantada y se anuló la jugada de gol.
Malacateco pidió un penalti en la recta final del partido, pero Walter López tras la revisión en el FVS determinó que no había falta sobre Elíser Quiñones.
Con este triunfo, Xelajú llegó a 21 puntos y se mantiene en el top 6 de la Liga Nacional, por su parte, Malacateco se quedó con 15 unidades y está fuera de la zona de clasificación.
Para la fecha 15, Xelajú y Malacateco disputarán sus partidos hasta la próxima semana. El lunes 19 de octubre, los "Superchivos" visitarán al Antigua a las 19:00 horas y el martes 20 a las 20:00 horas, los "Toros" son anfitriones de Comunicaciones.