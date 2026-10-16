El penal interminable de Trayvone Reid

En la semifinal de ida de la Copa Caribeña de Clubes de la Concacaf, disputada el miércoles 14 de octubre en el Hasely Crawford Stadium de Puerto España (Trinidad y Tobago), el delantero jamaiquino Trayvone Reid protagonizó uno de los momentos más virales del futbol reciente.
No se trató de un penal convertido, sino de un fallo insólito que puso en riesgo la ventaja de su equipo, el Mount Pleasant.
El partido iba 1-0 a favor de los visitantes gracias a un gol temprano de Warner Brown. Cerca del minuto 35, Trayvone Reid provocó una mano de Joshua Alexander dentro del área. El árbitro señaló el punto penal y el propio atacante se hizo cargo de la ejecución. Lo que siguió fue surrealista.
El penal de Trayvone Reid
En lugar de una carrera convencional, Trayvone Reid realizó una caminata extremadamente lenta, casi en cámara lenta, que se prolongó unos 17 segundos desde que el juez silbó hasta que impactó el balón.
Avanzó con pasos cortos y pausados, generando tensión, risas en la transmisión y desconcierto entre rivales y aficionados.
Finalmente, aceleró y lanzó un remate débil, rasante y centrado. El arquero del Club Sando, Teshorne Ragoo, lo atajó con total comodidad, sin necesidad de estirarse. El fallo impidió el 2-0 y abrió la puerta a la reacción local.
En el segundo tiempo, Daniel David empató el partido (1-1).
Mount Pleasant, vigente campeón, deberá definir la serie como local el 22 de octubre en el Sabina Park de Kingston.
Reid, de 26 años y con trayectoria en Tivoli Gardens, Harbour View, Oakland Roots y ahora Mount Pleasant (donde llegó tras ser segundo goleador de la Jamaica Premier League con 21 tantos), se convirtió en protagonista de memes y críticas en redes.
La escena, calificada como "el penal interminable" o "la carrera más larga del mundo", ilustra cómo una decisión táctica inusual puede transformar una oportunidad clara en un momento de ridículo global y afectar el rumbo de una eliminatoria.