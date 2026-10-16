 Lluvias en Guatemala: 22 muertos y un desaparecido en 2026
Nacionales

Al menos 22 muertos y un desaparecido por las lluvias durante 2026

Según el Insivumeh, 12 de los 22 departamentos del país presentan una saturación de más del 90% ante el aumento de las lluvias.

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Trasladan a la superficie el cuerpo de la persona fallecida en el deslizamiento en la zona 7., Bomberos Voluntarios
Trasladan a la superficie el cuerpo de la persona fallecida en el deslizamiento en la zona 7. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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La temporada de lluvias en Guatemala, que va de mayo a octubre, ha dejado al menos 22 personas fallecidas y una desaparecida, mientras las autoridades se mantienen en alerta por un aumento reciente en las precipitaciones.

La cifra de fallecidos fue divulgada por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), incluida la muerte en las últimas horas de un hombre por el deslizamiento de tierra en un barrio al sur de la Ciudad de Guatemala.

De igual manera, un boletín emitido por el Instituto Nacional de Sismología, Meteorología, Vulcanología e Hidrología (Insivumeh) advirtió que varios sectores de 12 de los 22 departamentos que componen el territorio guatemalteco presentan una saturación de más del 90 por ciento ante el aumento reciente de las lluvias.

Debido a ello la infiltración del agua en el terreno disminuye, por lo que se incrementan las crecidas de ríos y la inestabilidad de los suelos.

La última muerte se produjo ayer en la madrugada, en un incidente en un barrio denominado "Granizo 3", zona 7 de la Ciudad de Guatemala, donde los cuerpos de socorro rescataron a cuatro personas después de que su vivienda quedara soterrada. Lamentablemente murió un hombre en el lugar.

Lluvias que cobran vidas

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres contabiliza este año más de 210 mil personas afectadas por las lluvias, incluidas 26 mil que han tenido que ser evacuadas en algún momento durante los últimos meses. De igual manera, las autoridades han registrado cuatro puentes destruidos y otros 37 con daños de importancia.

Durante 2025, la temporada de precipitaciones en Guatemala dejó 60 fallecidos, en su mayoría por deslizamientos de tierra, derrumbes o aumento del flujo de ríos.

Según expertos, Guatemala es una de las naciones más vulnerables a los efectos del cambio climático por diversos factores, entre ellos sus condiciones geográficas.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

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