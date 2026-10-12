 Huracán Simón mantiene categoría 3 y amenaza con lluvias
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Huracán Simón mantiene categoría 3 y amenaza con lluvias

El huracán ha provocado inundaciones en localidades de Jalisco y Colima, entre ellas Puerto Vallarta y Manzanillo, en México, además de cierres temporales de aeropuertos y restricciones de las actividades marítimas.

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Huracán Simón mantiene categoría 3, CONAGUA
Huracán Simón mantiene categoría 3 / FOTO: CONAGUA
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El huracán Simón se mantiene este lunes como categoría 3 frente a las costas del Pacífico mexicano, con vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora, mientras amenaza con fuertes lluvias, vientos y oleaje elevado a los estados de Jalisco, Nayarit y Sinaloa, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 06:00 horas (locales), el centro del huracán Simón se localizó aproximadamente a 80 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes (Jalisco), y a 120 kilómetros al suroeste de Punta Mita (Nayarit), con rachas de viento de hasta 220 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste a cuatro kilómetros por hora.

Según el SMN, las bandas nubosas de Simón ocasionarán lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 litros por metro cuadrado, en el oeste de Jalisco, la costa y el oeste de Nayarit y el sur de Sinaloa.

Además, se prevén rachas de viento de entre 90 y 100 kilómetros por hora en Jalisco, que disminuirán durante el día, y de hasta 60 kilómetros por hora en Nayarit y el sur de Sinaloa.

El organismo también advirtió de oleaje de entre cuatro y cinco metros en las costas de Jalisco, así como de 2,5 a 3,5 metros en Nayarit y el centro y sur de Sinaloa.

Las autoridades mantienen una zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Playa Pérula (Jalisco), hasta El Roblito, (Nayarit), incluidas las Islas Marías, y otra de vigilancia hasta Bahía Tempehuaya, Sinaloa.

El SMN alertó de que las precipitaciones podrían provocar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

El huracán Simón alcanzó la categoría 4 el sábado, antes de debilitarse a categoría 3 durante el domingo, cuando su trayectoria cambió y se alejó de la posibilidad de un impacto inmediato en Jalisco.

El huracán ha provocado inundaciones en localidades de Jalisco y Colima, entre ellas Puerto Vallarta y Manzanillo, además de cierres temporales de aeropuertos, evacuaciones preventivas y restricciones de las actividades marítimas.

Las autoridades mexicanas han pedido a la población mantenerse en lugares seguros y seguir los avisos de Protección Civil ante la persistencia de condiciones meteorológicas peligrosas.

*Con información de EFE

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