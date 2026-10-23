Cristiano Ronaldo vuelve a anotar y se acerca a mil goles

El Al Nassr de Cristiano Ronaldo se impuso este viernes 23 de octubre por 3-1 al Al Faisaly en el Al Majma'ah Sports City, en un partido correspondiente a la jornada 11 de la Saudi Pro League. El conjunto amarillo, que visita la zona media-baja de la clasificación, controló el encuentro desde los primeros minutos y se llevó los tres puntos gracias a una actuación colectiva sólida. El resultado refuerza la posición del equipo dirigido por Ange Postecoglou en la parte alta de la tabla, mientras que el Al Faisaly, local en esta ocasión, suma otra derrota que complica sus aspiraciones.
Los goles del encuentro fueron obra de cuatro jugadores distintos. Abdullah Al-Hamdan abrió el marcador a los cuatro minutos tras una asistencia de Sadio Mané, colocando el 0-1. Ya en la segunda parte, en el minuto 49, Cristiano Ronaldo amplió la ventaja con un cabezazo preciso tras un centro de su compatriota João Félix. Theo Bongonda acortó distancias para el Al Faisaly, y Ângelo selló el 1-3 definitivo en los minutos finales. El dominio visitante quedó reflejado en la posesión equilibrada y en las ocasiones generadas, con el equipo de Ronaldo mostrando mayor claridad en ataque.
Cristiano Ronaldo se acerca al millar de goles
El tanto de Cristiano Ronaldo, el número 982 de su carrera profesional, llegó de forma contundente. El portugués se elevó en el área tras el centro de Félix y remató de cabeza sin que el portero rival pudiera evitar el gol. A sus 41 años, el delantero del Al Nassr volvió a demostrar su instinto goleador y su capacidad para aparecer en los momentos clave. Este tanto lo acerca aún más a la histórica barrera de los mil goles oficiales, una meta que persigue con insistencia en esta etapa de su trayectoria en Arabia Saudí. Ahora le restan únicamente 18 dianas para alcanzarla.
Con esta victoria, el Al Nassr suma una nueva alegría en la competición doméstica y mantiene vivo el pulso por el título. Ronaldo, que ya había marcado en partidos recientes de liga y de la AFC Champions League, continúa siendo el referente ofensivo del equipo. El resultado del día no solo representa tres puntos importantes, sino también un paso más en la cuenta personal del portugués hacia un hito que ningún futbolista ha logrado en la historia del fútbol profesional.