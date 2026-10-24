 Xelajú derrota a Municipal, que llegará herido al clásico
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Xelajú derrota a Municipal, que llegará herido al clásico

Esta tarde, el equipo de Mario Acevedo llegó a seis partidos sin conocer la victoria.

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Gol de Diego Casas a Municipal
Gol de Diego Casas a Municipal / FOTO: Wilber Colloy
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Xelajú recibió esta tarde a Municipal en el arranque de la fecha 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional y derrotó al "Mimado" de la Afición" 1-0 con anotación del uruguayo Diego Casas, quien resultó expulsado en la segunda parte del partido, el cual se jugó en el estadio Mario Camposeco.

Con el aliento de su afición, los quetzaltecos tuvieron un primer tiempo donde el futbol no pareció, y solamente se registró dos jugadas de peligro en los arcos de Kenderson Navarro y Rubén Darío Silva antes de llegar al gol de Diego Casas en el 41.

Para la segunda parte, Xelajú cerró sus filas, complicó a Municipal, y el partido se descompuso en el sentido que una serie de jugadas fuertes terminó con las expulsiones de Diego casas por el local y Rodrigo Saravia por el visitante. Con la expulsión de Saravia, el jugador "Escarlata" no podrá ser parte del clásico nacional, el cual se juega a mitad de semana.

Seis partidos sin ganar

Municipal volvió a fallar y ya suma seis partidos sin poder ganar durante este Apertura 2026, y lo hace, previo al clásico ante su máximo rival, el conjunto de Comunicaciones.

A falta de la confirmación por parte de la Liga Nacional, Yunior Pérez y Alejandro Cabezas no estarían habilitados para el clásico por acumulación de tarjetas amarillas. Ellos dos se sumarían a la de Rodrigo Saravia, expulsado hoy en Quetzaltenango.

La racha negativa de octubre para Municipal

  • Jueves 8 de octubre, jornada 10: Antigua 1-1 Municipal
  • Domingo 11 de octubre, jornada 13: Municipal 1-1 Marquense
  • Jueves 15 de octubre, jornada 14: Cobán Imperial 2-1 Municipal
  • Domingo 18 de octubre, jornada 15: Municipal 1-1 Guastatoya
  • Miércoles 21 de octubre, jornada 12: Mixco 0-0 Municipal. 
  • Sábado 24 de octubre, jornada 16: Xelajú 1-0 Municipal. 
Mario Acevedo defiende los resultados de Municipal

El técnico nicaragüense se refirió a los cinco partidos consecutivos que tiene el “Rojo” sin poder ganar.

Apertura 2026: Xelajú vs. Municipal | Wilber Colloy

Apertura 2026: Xelajú vs. Municipal / Wilber Colloy

Apertura 2026: Xelajú vs. Municipal | Wilber Colloy

Apertura 2026: Xelajú vs. Municipal / Wilber Colloy

Apertura 2026: Xelajú vs. Municipal | Wilber Colloy

Apertura 2026: Xelajú vs. Municipal / Wilber Colloy

Apertura 2026: Xelajú vs. Municipal | Wilber Colloy

Apertura 2026: Xelajú vs. Municipal / Wilber Colloy

Apertura 2026: Xelajú vs. Municipal | Wilber Colloy

Apertura 2026: Xelajú vs. Municipal / Wilber Colloy

Apertura 2026: Xelajú vs. Municipal | Wilber Colloy

Apertura 2026: Xelajú vs. Municipal / Wilber Colloy

Apertura 2026: Xelajú vs. Municipal | Wilber Colloy

Apertura 2026: Xelajú vs. Municipal / Wilber Colloy

Apertura 2026: Xelajú vs. Municipal | Wilber Colloy

Apertura 2026: Xelajú vs. Municipal / Wilber Colloy

Apertura 2026: Xelajú vs. Municipal | Wilber Colloy

Apertura 2026: Xelajú vs. Municipal / Wilber Colloy

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