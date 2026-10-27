Precios de los boletos para el Guatemala vs. Canadá

La Federación de Fútbol de Guatemala (FFG) anunció este martes los precios de las entradas para el partido entre Guatemala y Canadá, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. El encuentro se disputará el próximo 13 de noviembre en el Estadio El Trébol, donde la Selección Nacional buscará dar el primer paso hacia la clasificación a la siguiente fase del torneo.
Los aficionados que deseen acompañar a la Bicolor deberán tomar en cuenta los precios establecidos para las distintas localidades. La entrada más costosa será la de Tribuna, con un valor de Q1,300, seguida de Platea Sur, que tendrá un precio de Q500.
Por su parte, los boletos para Preferencia costarán Q450, mientras que los de General Norte estarán disponibles por Q200. La localidad de Preferencia destinada a la afición visitante también tendrá un costo de Q450.
Guatemala vs. Canadá en la Liga de Naciones de Concacaf
Según informó la federación, la venta de entradas comenzará el próximo 30 de octubre a través de la plataforma Ticketshow GT. De esta manera, los seguidores de la Selección de Guatemala podrán adquirir sus boletos con anticipación para respaldar al equipo nacional en un compromiso clave frente al combinado canadiense, que marcará el inicio de la serie de cuartos de final.
Tras el encuentro en territorio guatemalteco, ambas selecciones se enfrentarán nuevamente el 16 de noviembre en el BMO Field de Toronto, Canadá, para disputar el partido de vuelta. El ganador de la serie obtendrá su clasificación directa a la Copa Oro de 2027 y a la Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf, por lo que Guatemala buscará aprovechar su condición de local para llegar con ventaja al duelo decisivo.