 La cronoescalada de Sololá promete emociones a granel
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La cronoescalada de Sololá promete emociones a granel

Cristian Rico partirá como líder general de la Vuelta a Guatemala buscando sentenciar desde ya el título.

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Este viernes se desarrolla la cronoescalada de la 65 Vuelta a Guatemala 2026
Este viernes se desarrolla la cronoescalada de la 65 Vuelta a Guatemala 2026 / FOTO: Archivo y Alex Meoño
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Este viernes 30 de octubre se realiza la antepenúltima etapa de la 65 Vuelta Ciclista Internacional a Guatemala 2026, donde el líder de la clasificación general individual, el colombiano Cristian Rico, busca sellar el título del evento ciclístico. Será una cronoescalada de 22.6 kilómetros de distancia, con un recorrido que va desde San Juan la Laguna, pasando por San Pablo y Santa Clara la Laguna, hasta llegar a la aldea Pamezabal de Santa Lucía Utatlán en Sololá.

Cristian Rico, del NU Colombia, es el líder general de la competición y acumula un tiempo de 28:38:11 horas. El segundo lugar es el guatemalteco del Hino-One-Suzuki, Wilson Chonay a un minuto 25 segundos de Rico, pero con el atractivo de la escalada en juego este viernes, y una de las últimas oportunidades para el nacional de poder recortar y sobrepasar al sudamericano.

A diferencia de las siete etapas anteriores, la octava etapa de la Vuelta 2026 comenzará a las 10:000 horas, y se prevé que finalice entre las 12:30 y 13:00 horas. Habrá dos premios de montaña en el recorrido: 1. Santa Clara la Laguna en el kilómetro 11 de recorrido y 2. en el alto de Pamezabal en el kilómetro 19.6 de recorrido. No hay metas volantes para este viernes, las mismas se reactivan el sábado, para tener las últimas el domingo.

¿Qué guatemalteco tiene opciones de ganar la Vuelta a Guatemala?

Este viernes es un día clave si Guatemala quiere ganar la Vuelta, ya que la cronoescalada podría ayudar a reducir la amplia diferencia con relación al líder general.

Más sobre Pamezabal, donde finaliza la cronoescalada

Pamezabal es conocido en el ciclismo guatemalteco por ser meta o punto clave de etapas de la Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala. Destaca por sus exigentes subidas, incluyendo cronoescaladas con muchas curvas pronunciadas, lo que lo convierte en una etapa decisiva en varias ediciones.

Ciclistas como Mardoqueo Vásquez han ganado allí en el pasado. En resumen, es una pequeña localidad de altura en el altiplano occidental de Guatemala, con fuerte identidad comunitaria indígena y relevancia en el ciclismo de montaña nacional.

Pamezabal es una aldea o cantón ubicado en el municipio de Santa Lucía Utatlán, departamento de Sololá, en Guatemala.

Su altitud está entre 2.496 y 2.556 metros sobre el nivel del mar.

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Altimetría de la octava etapa de la Vuelta a Guatemala 2026 - EU Digital

Los líderes de las clasificaciones generales de la Vuelta

  • Cristian Rico, del NU Colombia, lidera la clasificación general individual con tiempo de 28:38:11 horas. El rival más cercano es el guatemalteco Wilson Chonay, del Hino-one-Suzuki con una diferencia de 1:25 minutos.
  • Jhon Agudelo, del NU Colombia, es líder de la clasificación general individual Sub-23. Johan Rubio, su compañero de equipo, ocupa el segundo lugar a 2:27 de diferencia.
  • Jhonatan Chaves, del NU Colombia, es líder de la general de la regularidad con 88 puntos. Detrás está Cristian Rico con 76 puntos.
  • El estadounidense Logan Unger, del Momen Racing-Aquaroni-Qui, es el primer lugar de la clasificación general de los premios de montaña con 34 puntos, pero detrás está muy cerca el guatemalteco Gerson Toc, del ECA Electricidad-Ciclismo, con 30 puntos, por lo que la lucha por el título está al rojo vivo.
Wilson Chonay recuerda el momento cuando pensó en tirar la toalla

El ciclista nacional reconoció el apoyo de su madre, equipo, Alfredo Ajpacajá y Óscar Serech cuando pasó por los momentos más difíciles de su vida.

  • Respecto a las metas volantes, el primer lugar corresponde a Alex Julajuj, del Castelli-Delux-Red Hook, con 38 unidades y se perfil como el ganador del suéter. El segundo lugar es Henry Sam, del Decorabaños-Bantrab, con 23 puntos.  
  • En la clasificación general del mejor guatemalteco está de primero Wilson Chonay con tiempo de 28:39:36 horas, y a 2:41 aparece Mardoqueo Vásquez, compañero de equipo.
  • Y por último, respecto a la clasificación general por equipos, el líder es el NU Colombia con 86:00:20 horas y a 5:17 minutos está el Hino-One-Suzuki.
Sergio Arias gana la difícil séptima etapa en el Monte Elim

El ciclista costarricense, integrante del equipo mexicano Arena Tlax, culminó con éxito una exigente séptima etapa de la Vuelta a Guatemala 2026.

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