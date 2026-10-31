 ¿Por quién votó Guatemala para ganar el Balón de Oro 2026?
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¿Por quién votó Guatemala para ganar el Balón de Oro 2026?

France Football y L'Équipe revelaron los votos de los 100 países que participaron en el Balón de Oro 2026, incluida la elección de Guatemala.

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Balón de Oro 2025 - France Football
Balón de Oro 2025 / FOTO: France Football
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Guatemala tuvo participación en la elección del Balón de Oro 2026 gracias a su presencia entre los primeros 100 países del ranking de la FIFA. France Football y L'Équipe dieron a conocer recientemente las votaciones de los periodistas que representaron a las distintas naciones durante la gala, en la que el futbolista inglés Harry Kane se quedó con el máximo reconocimiento individual.

El voto guatemalteco estuvo a cargo del periodista Luis Rolando Solares, quien eligió al mediocampista español Rodrigo Hernández, conocido como Rodri, como su principal candidato para conquistar el galardón. La elección destacó al futbolista por delante de otros nombres que también figuraban entre los favoritos. Sin embargo, el español terminó en la cuarta posición de la clasificación general, por detrás de Kane, ganador del premio, Kylian Mbappé y Lamine Yamal, quienes ocuparon los tres primeros puestos.

Los votos de Centroamérica en el Balón de Oro 2026

En el resto de Centroamérica también hubo distintas preferencias. Costa Rica y El Salvador coincidieron en otorgar su primera posición a Harry Kane, mientras que Honduras se decantó por Lamine Yamal y Panamá eligió al argentino Lionel Messi. De esta manera, Guatemala fue la única de las cinco naciones centroamericanas con representación en la votación que colocó a Rodri en lo más alto de su papeleta.

Por su parte, Nicaragua no contó con un representante con derecho a voto en esta edición del Balón de Oro. Esto se debe a que las normas vigentes del galardón establecen que únicamente pueden participar periodistas de los países que se encuentren entre las primeras 100 posiciones del ranking oficial de la FIFA. Así, la clasificación mundial de selecciones también determinó qué naciones centroamericanas pudieron formar parte de una de las votaciones más importantes del fútbol internacional.

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Ronaldo le entrega el Balón de Oro a Harry Kane - Balón de Oro

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