 Se agotan las entradas para el Guatemala vs. Canadá
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Se agotan las entradas para el Guatemala vs. Canadá

Pese al aforo reducido por la sanción de Concacaf, en 24 horas se agotaron las entradas para el partido entre Guatemala vs. Canadá en El Trébol.

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Afición de la Selección Nacional de Guatemala
Afición de la Selección Nacional de Guatemala / FOTO: Alex Meoño
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La ilusión de la afición guatemalteca por acompañar a la Selección Nacional en su camino por la Liga de Naciones de Concacaf quedó demostrada. La Federación de Futbol de Guatemala (FFG) anunció este sábado que las entradas para el partido de ida de los cuartos de final ante Canadá se encuentran agotadas, apenas 24 horas después de que se pusieran a disposición del público.

El encuentro está programado para el próximo 13 de noviembre, a las 20:00 horas, en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol. Sin embargo, el compromiso no contará con el aforo habitual del recinto, debido a la sanción impuesta por Concacaf a Guatemala, que obliga al cierre parcial del 25 % del estadio para este partido.

Las sanciones que recibió Guatemala

La medida disciplinaria fue confirmada el pasado 29 de octubre, luego de los incidentes registrados durante el encuentro frente a Surinam, correspondiente al cierre de la fase de grupos de la Liga de Naciones. Además de varias multas económicas, el organismo regional ordenó el cierre parcial del estadio y exigió a la Federación presentar un plan de prevención de la discriminación para futuros partidos como local. Las sanciones también contemplan tres partidos de suspensión para Carlos Estrada y Jonathan Franco, mientras que el guardameta de Surinam, Ettiene Vaessen, recibió cuatro encuentros de castigo.

La serie se definirá el 16 de noviembre en el BMO Field de Toronto, Canadá, donde se disputará el partido de vuelta a las 19:00 horas. El ganador de la eliminatoria no solo avanzará a la siguiente instancia, sino que también obtendrá su clasificación a la Copa Oro 2027 y asegurará un lugar en la Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf. Con las entradas agotadas, Guatemala tendrá un importante respaldo de su afición en un duelo clave para sus aspiraciones internacionales.

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Selección Nacional de Guatemala - FFG

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