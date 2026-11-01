 Ana Lucía Martínez anota en el triunfo de Cruz Azul
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Ana Lucía Martínez anota en el triunfo de Cruz Azul ante Tijuana

Ana Lucía Martínez ingresó en el segundo tiempo y anotó al minuto 72 en la victoria 3-1 de Cruz Azul ante Tijuana.

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Celebración de Ana Lucía Martínez ante Tijuana - Cruz Azul
Celebración de Ana Lucía Martínez ante Tijuana / FOTO: Cruz Azul
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Ana Lucía Martínez fue clave en el triunfo de Cruz Azul Femenil ante Tijuana, que se impuso 3-1 en la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. La delantera guatemalteca ingresó en el segundo tiempo y, con su presencia en el ataque, aportó el gol que sentenció el encuentro a favor de las cementeras en el Estadio Caliente.

El partido se mantuvo equilibrado en la primera mitad y se abrió en el complemento. Daniela Calderón adelantó a Cruz Azul, Tijuana igualó y Calderón volvió a marcar para devolver la ventaja. Ana Lucía Martínez, que había entrado al inicio de la segunda parte, encontró el balón dentro del área y definió con precisión al minuto 72 para colocar el 1-3 definitivo. Su anotación cerró una reacción visitante sólida y permitió a La Máquina manejar con tranquilidad el tramo final.

Cruz Azul ya no puede clasificar a liguilla

Con este resultado, Cruz Azul sumó tres puntos y alcanzó las 18 unidades en el Apertura 2026. El conjunto celeste se ubica en la zona media-baja de la tabla general, lejos de los primeros lugares que pelean el liderato y la clasificación directa. La victoria mejora su registro, pero no altera de manera significativa su posición en la clasificación.

Tanto Cruz Azul como Tijuana llegaron a esta penúltima jornada ya eliminados de la contienda por la Liguilla. Tras el partido, ambas escuadras siguen sin posibilidades matemáticas de alcanzar la zona de clasificación. Con una jornada restante, el equipo de Ana Lucía Martínez cerrará la fase regular sin opciones de acceder a los playoffs del Apertura 2026.

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Celebración de Ana Lucía Martínez ante Tijuana - Cruz Azul

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