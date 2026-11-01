 Colombia domina podio de campeones de la Vuelta a Guatemala
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Colombia sigue dominando el podio de los campeones de la Vuelta a Guatemala

Detrás de Colombia está Guatemala como los países con más títulos de la Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala.

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Colombia es el país con más títulos de la Vuelta a Guatemala
Colombia es el país con más títulos de la Vuelta a Guatemala / FOTO: Redes sociales e internet
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El colombiano Jhonatan Chaves del NU Colombia se consagró este domingo 1 de noviembre como el gran campeón de la 65 Vuelta Ciclística internacional a Guatemala, y dio a su país el triunfo número 28 en la historia de estos eventos ciclísticos que comenzaron en 1957 con el triunfo del guatemalteco Jorge Surqué.

Hace 69 años se realizó la primera edición de la Vuelta Ciclística Internacional a nuestro país, y fue el nacional Jorge Surqué el primer campeón del evento. En aquella época, el podio lo completó: Jorge Armas de Guatemala en el segundo lugar y Román Teja de México en el tercer lugar.

Para el siguiente año, en 1957, Colombia se hizo presente y dominó todo el podio: Hernán Medina como campeón, Honorio Rúa como subcampeón y Roberto Buitrago como tercer lugar.

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De 1957 en adelante, Colombia siempre fue protagonista de la Vuelta Ciclista a Guatemala y hasta el triunfo de Jhonatan Chaves son 28 los títulos ganados por ciclistas del país sudamericano, y es el máximo ganador de estos eventos.

Guatemala es segundo país más ganador      

Detrás de los 28 triunfos de Colombia, los cuales han sido logrados por un total de 27 ciclistas, ya que hubo bicampeonato para José Patrocinio Jiménez (1976 y 1977), aparece Guatemala que cosecha 21.

Detrás de estos dos países, el tercer puesto es para Costa Rica el cual lleva 6 títulos. El cuarto lugar es para España con 5, y el quinto lugar es México con 3.

Venezuela y Cuba son otros países que han ganado la Vuelta a Guatemala solamente en una oportunidad.

¡Triunfo colombiano! Jhonatan Chaves conquista la Vuelta a Guatemala 2026

Jhonatan Chaves conquistó la 65 edición de la Vuelta a Guatemala y prolongó el dominio colombiano, que suma tres títulos consecutivos.

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La 65 edición de la Vuelta a Guatemala llegó a su final este domingo 1 de noviembre con el colombiano Jhonatan Chaves, del equipo Nu Colombia, como gran protagonista. El ciclista cafetero se consagró campeón de la máxima competencia del ciclismo nacional, luego de completar el tradicional circuito del Anillo Periférico, escenario que puso punto final a diez días de intensa actividad sobre las carreteras del país.

Chaves construyó su camino hacia el título a partir de la octava etapa, cuando se impuso en la clasificación general y se adueñó del maillot amarillo tras la exigente cronoescalada entre San Juan La Laguna y Pamezabal. Desde ese momento, el colombiano defendió el liderato hasta el último día, demostrando regularidad y fortaleza para mantener a raya a sus principales perseguidores y asegurar el triunfo en la clasificación individual.

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