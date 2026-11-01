Un contundente Real Madrid derrota a Racing de Santander

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, no se reservó nada para el encuentro ante el Racing de Santander y prácticamente repitió el mismo once que consiguió la victoria en el Barcelona (1-2), a excepción de Courtois, que regresó a la portería, y Trent Alexander-Arnold, que ocupó el lateral derecho en lugar del lesionado Fede Valverde.
Así, los blancos salieron a El Sardinero con Cortuois bajo los palos, con Trent, Konaté, Huijsen y Cucurrella en defensa; Bellingham, Tchouameni, Bernardo Silva; Arda Güler, Mbappé y Diomandé.
Por su parte, los cántabros presentaron un once bastante reconocible con Agerrizabala; Mantilla, Pablo Ramón, Belocian, Aaron; Iker Luque, Sergio Canales, Prati, Iván Martín, Íñigo Vicente; Zabiri.
Goleada en el primer tiempo
El Real Madrid se impuso con contundencia al Racing de Santander en la jornada 11 de LaLiga EA Sports 2026/2027, disputada este domingo 1 de noviembre en el estadio El Sardinero. Los blancos, dirigidos por José Mourinho, dominaron el encuentro y se adelantaron claramente en la primera mitad con goles de Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Yan Diomande.
El partido comenzó a favor de los visitantes. En el minuto 11, Mbappé transformó un penalti concedido por una falta de Matteo Prati sobre el francés. El francés no falló desde los once metros y abrió el marcador.
Once minutos después, en el 22, llegó el segundo. Un contragolpe bien ejecutado, con intervención de Mbappé y un pase preciso de Arda Güler, dejó solo a Bellingham, quien definió con calidad ante Julen Agirrezabala. El inglés alcanzó con este tanto los 50 goles con la camiseta madridista.
Antes del descanso, en el 36, Diomande cerró el 0-3 con un golazo: un potente disparo de volea desde fuera del área tras un córner botado por Güler que se coló por la escuadra. Fue el tanto más vistoso del partido.
El Racing, recién ascendido y que llegaba invicto en casa esta temporada, ofreció resistencia limitada. Courtois evitó el empate parcial en una ocasión de Iker Luque, y el equipo cántabro sufrió la lesión de Álvaro Mantilla, que fue sustituido. El Madrid controló el ritmo y mostró superioridad en el primer tiempo, marcando tres goles como visitante en una primera parte por primera vez desde 2024.
Con este resultado, el Real Madrid suma una nueva victoria y mantiene su buen momento tras el triunfo en el clásico. El Racing, por su parte, enfrenta dificultades en su regreso a Primera tras 14 años de ausencia.
El Sardinero, que no recibía al Madrid en Liga desde 2011 (también con Mourinho en el banquillo blanco), vivió una tarde de dominio visitante.