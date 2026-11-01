 Un contundente Real Madrid derrota a Racing de Santander
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Un contundente Real Madrid derrota a Racing de Santander

Con este triunfo, los de José Mourinho quedan a tres puntos del líder Barcelona.

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Real Madrid triunfó en El Sardinero
Real Madrid triunfó en El Sardinero / FOTO: EFE
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José Mourinho, entrenador del Real Madrid, no se reservó nada para el encuentro ante el Racing de Santander y prácticamente repitió el mismo once que consiguió la victoria en el Barcelona (1-2), a excepción de Courtois, que regresó a la portería, y Trent Alexander-Arnold, que ocupó el lateral derecho en lugar del lesionado Fede Valverde.

Así, los blancos salieron a El Sardinero con Cortuois bajo los palos, con Trent, Konaté, Huijsen y Cucurrella en defensa; Bellingham, Tchouameni, Bernardo Silva; Arda Güler, Mbappé y Diomandé.

Por su parte, los cántabros presentaron un once bastante reconocible con Agerrizabala; Mantilla, Pablo Ramón, Belocian, Aaron; Iker Luque, Sergio Canales, Prati, Iván Martín, Íñigo Vicente; Zabiri.

Goleada en el primer tiempo

El Real Madrid se impuso con contundencia al Racing de Santander en la jornada 11 de LaLiga EA Sports 2026/2027, disputada este domingo 1 de noviembre en el estadio El Sardinero. Los blancos, dirigidos por José Mourinho, dominaron el encuentro y se adelantaron claramente en la primera mitad con goles de Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Yan Diomande.

El partido comenzó a favor de los visitantes. En el minuto 11, Mbappé transformó un penalti concedido por una falta de Matteo Prati sobre el francés. El francés no falló desde los once metros y abrió el marcador.

Once minutos después, en el 22, llegó el segundo. Un contragolpe bien ejecutado, con intervención de Mbappé y un pase preciso de Arda Güler, dejó solo a Bellingham, quien definió con calidad ante Julen Agirrezabala. El inglés alcanzó con este tanto los 50 goles con la camiseta madridista.

Antes del descanso, en el 36, Diomande cerró el 0-3 con un golazo: un potente disparo de volea desde fuera del área tras un córner botado por Güler que se coló por la escuadra. Fue el tanto más vistoso del partido.

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Celebración del Real Madrid en el Sardinero - @realmadrid

El Racing, recién ascendido y que llegaba invicto en casa esta temporada, ofreció resistencia limitada. Courtois evitó el empate parcial en una ocasión de Iker Luque, y el equipo cántabro sufrió la lesión de Álvaro Mantilla, que fue sustituido. El Madrid controló el ritmo y mostró superioridad en el primer tiempo, marcando tres goles como visitante en una primera parte por primera vez desde 2024.

Con este resultado, el Real Madrid suma una nueva victoria y mantiene su buen momento tras el triunfo en el clásico. El Racing, por su parte, enfrenta dificultades en su regreso a Primera tras 14 años de ausencia.

El Sardinero, que no recibía al Madrid en Liga desde 2011 (también con Mourinho en el banquillo blanco), vivió una tarde de dominio visitante.

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