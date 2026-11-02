Champions League: fechas y horarios de la cuarta jornada

La fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27 llega a su cuarta jornada esta semana, con 18 partidos programados entre el martes 3 y el miércoles 4 de noviembre. Tras tres jornadas disputadas, el liderato está muy disputado: Paris Saint-Germain, Aston Villa, Liverpool, Real Madrid y Real Betis comparten la cima con 9 puntos cada uno, todos con tres victorias.
El PSG encabeza la tabla por diferencia de goles (+9), seguido de cerca por el Aston Villa (también +9). Stuttgart y Arsenal se sitúan a continuación con 7 puntos, mientras que el Barcelona ocupa el octavo puesto con 6 unidades y se mantiene en zona de clasificación directa a octavos.
Cuarta jornada de la UEFA Champions League
Martes 3 de noviembre
- Shakhtar Donetsk vs Sporting CP (11:45)
- Galatasaray vs Stuttgart (11:45)
- Atlético de Madrid vs Bayern Múnich (14:00)
- Barcelona vs Aston Villa (14:00)
- Feyenoord vs Inter de Milán (14:00)
- Bodø/Glimt vs Lille (14:00)
- LASK vs Slovan Bratislava (14:00)
- Manchester United vs Roma (14:00)
- Villarreal vs Paris Saint-Germain (14:00)
Miércoles 4 de noviembre
- AEK Atenas vs Real Madrid (11:45)
- Fenerbahçe vs Liverpool (11:45)
- Borussia Dortmund vs Real Betis (14:00)
- Porto vs Napoli (14:00)
- PSV Eindhoven vs Club Brujas (14:00)
- Leipzig vs Manchester City (14:00)
- Lens vs Como (14:00)
- Slavia Praga vs Arsenal (14:00)
- Viking vs Sabah (14:00)
Esta jornada resulta decisiva para varios equipos. Los cinco líderes buscarán mantener el pleno, aunque enfrentan rivales exigentes: el PSG visita al Villarreal, el Aston Villa viaja al Camp Nou del Barcelona, el Liverpool juega en Turquía ante el Fenerbahçe y el Real Madrid se mide al AEK Atenas. En la zona media, conjuntos como el Manchester City, el Bayern Múnich o el Atlético de Madrid necesitan sumar para consolidarse en los puestos de playoff o acercarse a la clasificación directa. Más abajo, equipos como el Porto, el Lille o el Slovan Bratislava (aún sin puntos) se juegan gran parte de sus opciones de permanencia en la competición.
Con cinco jornadas restantes en la fase de liga, cada resultado puede alterar significativamente la clasificación. Los ocho primeros avanzarán directamente a octavos de final, mientras que los clasificados entre el puesto 9 y el 24 disputarán una eliminatoria previa. Los aficionados en Guatemala podrán seguir estos duelos en un horario accesible, con los partidos principales a las 14:00 hora local, en una semana que promete emociones y posibles cambios en la cima de la tabla.