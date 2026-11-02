Harry Kane, a días de sellar su renovación con el Bayern

El delantero inglés Harry Kane está muy cerca de prolongar su vínculo con el Bayern Múnich. El propio futbolista confirmó este lunes que las negociaciones con la directiva del conjunto alemán se encuentran en su etapa final y que el acuerdo podría quedar cerrado en cuestión de días, por lo que su continuidad en el equipo bávaro parece encaminada.
"Se trata solamente de algunos días. Hemos tenido muchas y muy buenas conversaciones últimamente. Estamos muy, muy cerca. Quedan detalles. Es lo mismo en cada contrato. No se trata de nada importante, pero sí hay muchos detalles en cada contrato. Solamente eso. Los abogados lo tienen que solucionar y van a ser días. Espero poder llegar a un acuerdo pronto", manifestó Kane durante una rueda de prensa en Madrid, previa al compromiso de la Liga de Campeones de este martes frente al Atlético de Madrid.
Los números de Kane con el Bayern Múnich
El atacante, de 33 años, tiene contrato con el Bayern hasta el final de la presente temporada, después de incorporarse al club en el verano de 2023 procedente del Tottenham. Desde su llegada, se ha convertido en una de las principales figuras del equipo, con un registro de 156 goles en 160 partidos disputados, cifras que respaldan el interés de la institución por asegurar su permanencia durante más temporadas.
Además, Kane atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera, después de conquistar el Balón de Oro 2026, galardón que recibió hace una semana en Londres tras imponerse en las votaciones a Kylian Mbappé y Lamine Yamal. Con este reconocimiento, se convirtió en el quinto futbolista inglés en obtener la distinción. Ahora, el delantero espera cerrar su renovación para dar continuidad a una etapa exitosa en el Bayern Múnich.