Investigan filtraciones y apuestas en el Balón de Oro 2026

Los organizadores del Balón de Oro iniciaron una investigación para esclarecer las posibles filtraciones del palmarés de la edición de 2026, luego de que se detectaran apuestas sospechosas en una plataforma especializada que anticiparon con precisión los cinco primeros puestos de la clasificación. El caso ha generado preocupación sobre la transparencia del proceso y la seguridad de uno de los reconocimientos más importantes del fútbol mundial.
El grupo francés Amaury, propietario de la revista France Football y responsable de la organización del galardón, aseguró que se toma "muy en serio" las acusaciones sobre una posible filtración de información confidencial que podría comprometer la credibilidad del trofeo. A través de un comunicado, confirmó que ya se realizan investigaciones para verificar lo sucedido y establecer posibles responsabilidades. Además, señaló que está en marcha la presentación de una denuncia por los hechos.
La polémica por el Balón de Oro 2026
La polémica surgió después de que se registraran importantes apuestas en Polymarket, una plataforma especializada en mercados de predicción, sobre los cinco primeros lugares del Balón de Oro. Lo que despertó las sospechas fue que esas predicciones coincidieron con el resultado que finalmente se anunció durante la ceremonia celebrada en Londres el pasado 26 de octubre. La coincidencia alimentó las dudas sobre un posible acceso anticipado a los resultados antes de su presentación oficial.
En medio del escándalo, el exdirector de France Football Pascal Ferré explicó a la emisora RMC que el protocolo de seguridad implementado para evitar filtraciones es bastante estricto. Según detalló, únicamente cinco personas conocían la identidad del ganador antes de que el exfutbolista Ronaldo lo anunciara durante la gala. Ahora, los organizadores buscan determinar cómo pudo producirse una eventual vulneración de la confidencialidad y si existió alguna conducta irregular que pusiera en entredicho la legitimidad del galardón.