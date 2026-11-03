La vida de Jesús Owono, el portero tras la tragedia

Jesús Owono, portero del FC Andorra e internacional con Guinea Ecuatorial, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su trayectoria profesional después del fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, con quien protagonizó un fuerte choque durante un partido de fútbol en España.
El incidente ocurrió el lunes 2 de noviembre en el estadio Heliodoro Rodríguez López, cuando ambos futbolistas disputaban un balón dividido en los últimos minutos del encuentro.
El delantero español quedó inconsciente sobre el terreno de juego y tuvo que recibir atención médica de emergencia. Pese a los esfuerzos de los especialistas, falleció durante la mañana del martes 3 de noviembre, a los 30 años.
La noticia provocó conmoción en el fútbol español y también puso la atención sobre Owono, quien, según reportes de la prensa deportiva, decidió cerrar sus redes sociales después de recibir insultos y amenazas.
¿Quién es Jesús Owono y cuál es su historia?
Jesús Owono nació en Bata, Guinea Ecuatorial, en 2001. Su infancia estuvo marcada por la distancia que lo separaba de su madre, quien había viajado a España para buscar mejores oportunidades económicas y ayudar a su familia.
Durante sus primeros años vivió en su país natal, primero en Bata y posteriormente en Malabo, donde permaneció al cuidado de familiares.
Cuando tenía ocho años, finalmente pudo viajar a España para reunirse con su madre, quien se había establecido en San Sebastián, en el País Vasco.
A diferencia de muchos futbolistas que desde pequeños sueñan con convertirse en estrellas del deporte, Owono ha explicado que su principal deseo era volver a estar junto a ella.
En una entrevista concedida a El País en 2024, recordó que su llegada a España no estuvo motivada por una ambición deportiva, sino por el deseo de recuperar la cercanía familiar.
Aquella experiencia se convirtió en uno de los acontecimientos más importantes de su vida y marcó su manera de afrontar los desafíos posteriores.
De jugar como extremo a convertirse en portero profesional
Después de instalarse en San Sebastián, Owono comenzó una nueva etapa personal y académica.
Estudió en Ibai Ikastola, aprendió euskera y empezó a desarrollar sus habilidades futbolísticas en las categorías inferiores del Antiguoko, un club conocido por su trabajo en la formación de jóvenes jugadores.
Curiosamente, su carrera no comenzó como guardameta. Durante sus primeros años practicaba fútbol como jugador de campo y llegó a desempeñarse como extremo.
Sin embargo, una circunstancia durante un entrenamiento lo llevó a colocarse bajo los tres palos, donde descubrió una habilidad que terminaría definiendo su futuro profesional.
Con el paso del tiempo, su talento llamó la atención de los responsables de las categorías inferiores del Deportivo Alavés.
A los 16 años ingresó en la cantera del conjunto de Vitoria, donde continuó su desarrollo hasta conseguir una oportunidad con el primer equipo.
Su debut en la Primera División española llegó en enero de 2022, durante un encuentro contra la Real Sociedad.
Aquel partido representó uno de los mayores logros de su carrera y confirmó que el niño que había llegado a España para reencontrarse con su madre había encontrado un camino en el fútbol profesional.
El racismo que enfrentó durante su carrera
Además de los desafíos deportivos, Jesús Owono ha tenido que afrontar situaciones de discriminación racial.
El futbolista ha relatado públicamente que durante su trayectoria recibió insultos racistas desde las gradas, una experiencia que lo llevó a reflexionar sobre la importancia de fortalecer su bienestar emocional.
En una entrevista realizada por El País para la iniciativa LALIGA VS, dedicada a combatir el odio dentro y fuera de los estadios, habló sobre los ataques que había recibido.
Owono explicó que comenzó a trabajar su inteligencia emocional desde los 12 años, una preparación que considera importante para afrontar situaciones difíciles.
También relató que en algunos campos de fútbol escuchó expresiones racistas dirigidas contra él por su origen africano.
Lejos de ocultar estas experiencias, el guardameta decidió hablar de ellas para contribuir a la lucha contra la discriminación en el deporte.
Su testimonio se convirtió en un ejemplo de los obstáculos que todavía enfrentan algunos futbolistas, incluso después de alcanzar el profesionalismo.
Un futbolista que también apostó por los estudios
Otro aspecto de la vida de Jesús Owono es su interés por la formación académica.
Mientras desarrollaba su carrera deportiva, decidió estudiar Administración y Dirección de Empresas, consciente de la importancia de prepararse para el futuro.
El guardameta también ha manifestado interés por la filosofía estoica y por diferentes herramientas relacionadas con el autocontrol y la gestión emocional.
En entrevistas anteriores ha destacado la necesidad de aprender a distinguir entre las situaciones que una persona puede controlar y aquellas que escapan de sus decisiones.
Estas ideas han formado parte de su preparación personal para afrontar la presión del fútbol profesional.
Su orgullo por representar a Guinea Ecuatorial
Aunque creció en España, Jesús Owono decidió representar internacionalmente a Guinea Ecuatorial, el país donde nació.
Con su selección ha participado en competiciones importantes del fútbol africano, incluida la Copa Africana de Naciones.
Su presencia en el combinado nacional le permitió convertirse en una figura reconocida por los aficionados de su país.
Para el guardameta, vestir la camiseta de Guinea Ecuatorial representa una conexión especial con sus raíces y con la familia que dejó atrás durante su infancia.
Su trayectoria internacional también contribuyó a fortalecer su experiencia deportiva antes de incorporarse al FC Andorra.
¿Qué ocurrió durante el partido entre Tenerife y Andorra?
El lunes 2 de noviembre, Jesús Owono participaba en el encuentro entre el CD Tenerife y el FC Andorra, correspondiente a la Segunda División española.
El marcador se encontraba empatado 2-2 cuando, durante los últimos minutos del partido, se produjo la jugada que terminaría en tragedia.
Owono salió de su área para intentar disputar un balón y chocó con Jesús de Miguel, delantero del conjunto local.
El impacto provocó que el atacante cayera inconsciente sobre el césped. Los servicios médicos ingresaron inmediatamente al terreno de juego para atender al futbolista, mientras los jugadores de ambos equipos observaban con preocupación.
El árbitro mostró tarjeta roja al guardameta del Andorra y el encuentro terminó suspendido en el minuto 108.
De Miguel fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde permaneció ingresado en cuidados intensivos.
Según la información difundida por el CD Tenerife, el delantero sufrió un empeoramiento de su estado neurológico durante las horas posteriores al accidente.
Finalmente, el club confirmó que el futbolista falleció el martes 3 de noviembre.
Jesús Owono cierra sus redes sociales tras recibir insultos
Después del accidente, la situación de Jesús Owono también comenzó a generar preocupación.
De acuerdo con informaciones atribuidas a la cadena COPE, el portero recibió insultos desde las gradas y posteriormente fue blanco de mensajes ofensivos y amenazas en redes sociales.
Ante esta situación, habría decidido cerrar su cuenta de Instagram y mantenerse alejado de la exposición pública.
Los reportes también señalan que el futbolista se encuentra profundamente afectado por el fallecimiento de Jesús de Miguel. Por el momento, Owono no ha ofrecido una declaración pública detallada sobre lo ocurrido.
El FC Andorra expresó sus condolencias a los familiares de De Miguel y a toda la institución del Tenerife.
Desde el entorno del club también se ha insistido en que el choque se produjo durante una acción de juego y que no existió intención de causar daño. Sin embargo, las autoridades investigarán lo sucedido.
El fútbol español lamenta la muerte de Jesús de Miguel
La noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel provocó numerosas muestras de solidaridad por parte de equipos, jugadores y aficionados.
El CD Tenerife compartió un comunicado en el que expresó el dolor de toda la institución por la pérdida de su delantero.
El club también transmitió el agradecimiento de la familia por las muestras de apoyo recibidas y solicitó respeto a su privacidad.
La tragedia trascendió el resultado deportivo y generó reflexiones sobre los riesgos que pueden presentarse durante una competición.
También abrió una conversación sobre las consecuencias de los insultos y amenazas dirigidos contra futbolistas después de situaciones ocurridas dentro del campo.