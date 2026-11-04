 Muere Rachel Apa en su primer maratón: causas trágicas
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La grave condición que provocó la muerte de Rachel Apa durante su primer maratón

La grave reacción del cuerpo al ejercicio extremo que habría causado la muerte de una joven de 24 años.

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La grave condición que provocó la muerte de Rachel Apa, de 24 años, durante su primer maratón., Redes sociales.
La grave condición que provocó la muerte de Rachel Apa, de 24 años, durante su primer maratón. / FOTO: Redes sociales.
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La muerte de Rachel Apa, una joven de 24 años que falleció después de participar en el Maratón de Nueva York, ha generado conmoción en Estados Unidos y despertado interés sobre la rabdomiólisis, una condición médica grave que habría provocado su fallecimiento.

Apa se desplomó en Central Park luego de completar parte de la competencia. Sus padres, quienes seguían su recorrido mediante una aplicación desde casa, se percataron de que algo había ocurrido. En el lugar, un espectador le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) antes de que fuera trasladada al hospital Mount Sinai, donde murió horas después.

¿Qué es la rabdomiólisis?

De acuerdo con MedlinePlus, la rabdomiólisis es una afección que ocurre cuando el tejido muscular esquelético se descompone rápidamente y libera sustancias como la mioglobina, la creatina cinasa (CK) y el potasio al torrente sanguíneo.

Esta liberación puede provocar complicaciones graves, entre ellas insuficiencia renal aguda y alteraciones en los niveles de electrolitos, que pueden poner en riesgo la vida si no se atienden oportunamente.

Entre sus posibles desencadenantes se encuentra el esfuerzo físico extremo, especialmente cuando el organismo es sometido a una actividad intensa o poco habitual. Disciplinas como los maratones, el crossfit y el spinning pueden representar un riesgo en determinadas circunstancias.

¿Quién era Rachel Apa?

La joven era exjugadora universitaria de hockey sobre césped de la Universidad de Bucknell, en Pensilvania, y participaba en su primera maratón, un desafío que decidió afrontar en honor a su abuelo.

Además, formaba parte del equipo de campeones de la Fundación para la Investigación del Parkinson, con el que buscaba recaudar fondos y contribuir a dar visibilidad a esta causa.

Su fallecimiento ha puesto de relieve los riesgos que pueden acompañar al ejercicio físico extremo y la importancia de reconocer las señales de alerta del organismo.

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