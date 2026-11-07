 El Arsenal no falla y sigue firme en la cima de la Premier
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El Arsenal no falla y sigue firme en la cima de la Premier League

El Arsenal venció 1-0 al Hull City con un gol de Martin Odegaard, sumó su tercer triunfo liguero consecutivo y reforzó su liderato en el campeonato inglés.

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Celebración de Martin Odegaard ante el Hull City - Arsenal
Celebración de Martin Odegaard ante el Hull City / FOTO: Arsenal
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El Arsenal dio un nuevo paso en su camino hacia la defensa del título de la Premier League al imponerse por 1-0 al Hull City en el Emirates Stadium. Un gol de Martin Odegaard en el minuto 72 permitió al conjunto dirigido por Mikel Arteta sumar tres puntos importantes y mantenerse firme en lo más alto de la clasificación, aunque volvió a dejar algunas dudas sobre su capacidad para generar peligro en ataque.

El equipo londinense tuvo el control del encuentro durante buena parte de los 90 minutos, pero le costó transformar su dominio en ocasiones claras de gol. Declan Rice fue uno de los futbolistas más activos durante la primera mitad, mientras que el Hull City también encontró oportunidades para inquietar a David Raya. Con el paso del tiempo, Arteta recurrió a varios de sus habituales titulares para intentar encontrar soluciones ofensivas y romper el empate.

El Arsenal espera el resultado del Manchester City

La recompensa llegó cuando el partido entraba en su tramo decisivo. Noni Madueke protagonizó una buena acción individual por la banda derecha y sacó un potente disparo que el guardameta Tzolakis no consiguió controlar. El rechace quedó a disposición de Odegaard, quien apareció dentro del área para enviar el balón al fondo de la portería y desatar el alivio en el Emirates Stadium. El tanto del noruego terminó siendo suficiente para asegurar una victoria trabajada.

Con este resultado, el Arsenal reafirma su liderato en la Premier League y prolonga su buena racha en el campeonato, después de conseguir sus tres últimos triunfos ligueros por la mínima. Además, su solidez defensiva continúa siendo uno de sus principales argumentos, pues ha mantenido su portería a cero en siete de las diez jornadas disputadas.

Sin embargo, Arteta tiene una tarea pendiente: mejorar la producción ofensiva de un equipo que, por la calidad y el potencial de su plantilla, está llamado a generar mucho más peligro en el último tercio del campo.

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