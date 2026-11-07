Barcelona recupera piezas clave en la zona defensiva

El Barcelona recupera efectivos importantes de cara a su compromiso de este domingo frente al Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano. El entrenador azulgrana, Hansi Flick, confirmó que los defensas Eric Garcia y Andreas Christensen estarán disponibles para el encuentro correspondiente a LaLiga EA Sports, después de superar varias semanas de baja por problemas musculares. El técnico alemán incluso dejó abierta la posibilidad de que el zaguero catalán regrese directamente al once titular. "Eric está listo para empezar, veremos si lo hace o no. Tanto él como Christensen estarán en la convocatoria", aseguró en la rueda de prensa previa al partido.
Duelo clave del Barcelona ante el Atlético
Durante su comparecencia, Flick también destacó el rendimiento del joven Brian Fariñas, a quien considera preparado para afrontar un desafío de la exigencia del Atlético. "Es un muy buen jugador física y técnicamente. Tiene una actitud y una mentalidad excepcional, y está haciendo un buen trabajo con Lamine Yamal en ese costado", señaló. Asimismo, celebró la renovación de 'Raphinha' hasta 2030, al considerar que representa una noticia positiva para el futuro de la institución. "Es la mejor situación para el club y para 'Rapha'. Es un jugador de clase mundial, nuestro capitán, y es muy importante para el futuro del club", afirmó.
Respecto al enfrentamiento contra los rojiblancos, Flick dejó claro que el Barcelona no piensa confiarse por los antecedentes de la temporada pasada y que necesita sumar los tres puntos para conservar el liderato antes del parón internacional. "Los precedentes del curso pasado no son relevantes", manifestó el técnico, quien anticipó un compromiso complicado ante un rival de gran nivel. "En LaLiga cada partido es importante. Hay tres o cuatro equipos excelentes y están muy apretados en la tabla. Ganar en Madrid sería importante y lo daremos todo para lograrlo, pero el camino hasta el final de la temporada es largo y delante tendremos a un equipo fantástico que cuenta con un gran entrenador. Será duro", concluyó.