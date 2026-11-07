 Barcelona recupera piezas clave en la zona defensiva
Deportes

El Barcelona recupera piezas clave para el duelo contra el Atlético

Hansi Flick compareció ante los medios y confirmó dos regresos importantes en el Barcelona de cara al esperado enfrentamiento contra el Atlético de Madrid.

Compartir:
Hansi Flick en el entreno del Barcelona - EFE
Hansi Flick en el entreno del Barcelona / FOTO: Agencia EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Barcelona recupera efectivos importantes de cara a su compromiso de este domingo frente al Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano. El entrenador azulgrana, Hansi Flick, confirmó que los defensas Eric Garcia y Andreas Christensen estarán disponibles para el encuentro correspondiente a LaLiga EA Sports, después de superar varias semanas de baja por problemas musculares. El técnico alemán incluso dejó abierta la posibilidad de que el zaguero catalán regrese directamente al once titular. "Eric está listo para empezar, veremos si lo hace o no. Tanto él como Christensen estarán en la convocatoria", aseguró en la rueda de prensa previa al partido.

Duelo clave del Barcelona ante el Atlético

Durante su comparecencia, Flick también destacó el rendimiento del joven Brian Fariñas, a quien considera preparado para afrontar un desafío de la exigencia del Atlético. "Es un muy buen jugador física y técnicamente. Tiene una actitud y una mentalidad excepcional, y está haciendo un buen trabajo con Lamine Yamal en ese costado", señaló. Asimismo, celebró la renovación de 'Raphinha' hasta 2030, al considerar que representa una noticia positiva para el futuro de la institución. "Es la mejor situación para el club y para 'Rapha'. Es un jugador de clase mundial, nuestro capitán, y es muy importante para el futuro del club", afirmó.

Respecto al enfrentamiento contra los rojiblancos, Flick dejó claro que el Barcelona no piensa confiarse por los antecedentes de la temporada pasada y que necesita sumar los tres puntos para conservar el liderato antes del parón internacional. "Los precedentes del curso pasado no son relevantes", manifestó el técnico, quien anticipó un compromiso complicado ante un rival de gran nivel. "En LaLiga cada partido es importante. Hay tres o cuatro equipos excelentes y están muy apretados en la tabla. Ganar en Madrid sería importante y lo daremos todo para lograrlo, pero el camino hasta el final de la temporada es largo y delante tendremos a un equipo fantástico que cuenta con un gran entrenador. Será duro", concluyó.

Foto embed
Hansi Flick, entrenador de FC Barcelona - EFE

En Portada

UNE confirma muerte del diputado Julio Portillot
Nacionales

UNE confirma muerte del diputado Julio Portillo

10:22 PM, Nov 06
El fraile guatemalteco Augusto Ramírez, asesinado en 1983, será beatificadot
Nacionales

El fraile guatemalteco Augusto Ramírez, asesinado en 1983, será beatificado

07:26 PM, Nov 06
Presidencia y Congreso condenan ataque armado en Zacapat
Nacionales

Presidencia y Congreso condenan ataque armado en Zacapa

09:45 PM, Nov 06
El papa León XIV inicia su visita a Uruguay con un llamado a fortalecer la fet
Internacionales

El papa León XIV inicia su visita a Uruguay con un llamado a fortalecer la fe

08:11 PM, Nov 06
Emoción en el Sánchez-Pizjuán durante el homenaje a Jesús de Miguelt
Deportes

Emoción en el Sánchez-Pizjuán durante el homenaje a Jesús de Miguel

04:32 PM, Nov 06

Temas

GuatemalaNoticias de GuatemalaFútbol#liganacionalViolenciaPNCReal Madrid#LaLiga65VueltaSeguridadJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar