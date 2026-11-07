 El padre de Neymar es el nuevo CEO del Santos de Brasil
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El padre de Neymar es el nuevo CEO del Santos de Brasil

El padre de Neymar asumirá la dirección ejecutiva del Santos, donde participará en la gestión institucional, el área deportiva, el mercadeo y el desarrollo de nuevos negocios.

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Neymar junto a su padre en un evento del Santos FC - instagram @neymarpai_
Neymar junto a su padre en un evento del Santos FC / FOTO: instagram @neymarpai_
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El Santos de Brasil anunció este viernes el nombramiento de Neymar da Silva Santos, padre del futbolista Neymar Jr., como su nuevo director ejecutivo. El empresario asumirá formalmente el cargo a finales de 2026 y tendrá un papel importante en la gestión institucional del club, con participación directa en áreas estratégicas como el departamento de fútbol, mercadotecnia y nuevos negocios.

Además de sus funciones administrativas, el padre del astro brasileño también presidirá el Instituto Meninos da Vila, una iniciativa dedicada a identificar y captar jóvenes talentos. La posición de director ejecutivo permanecía vacante desde mayo de 2025, cuando Pedro Martins, quien también fue vicepresidente de la Federación Paulista de Fútbol, dejó el puesto.

Periodo de transición en el Santos de Brasil

La llegada de Neymar pai a la dirección ejecutiva se produce en medio de un periodo de transición institucional, ya que el cargo depende directamente de la presidencia del Santos. En diciembre se celebrarán elecciones para definir a la directiva que estará al frente del club durante el periodo 2027-2029, en las que el actual presidente, Marcelo Teixeira, buscará continuar en el puesto. Mientras tanto, el padre del futbolista ha mantenido una presencia activa en la institución desde el regreso de su hijo en enero de 2025.

A través de NR Sports, empresa encargada de gestionar la carrera del exjugador del Barcelona y el París Saint-Germain, Neymar da Silva Santos ha participado en diferentes proyectos del club, entre ellos la remodelación de áreas del estadio Vila Belmiro. También contribuyó a resolver deudas que permitieron levantar la sanción de la FIFA que impedía al Santos registrar nuevos jugadores y concretar incorporaciones como la de Philippe Coutinho. En lo deportivo, el equipo dirigido por Cuca ocupa la novena posición del Campeonato Brasileño, dentro de los puestos de clasificación directa a la próxima Copa Sudamericana.

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