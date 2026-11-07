Resultado Marquense vs. Comunicaciones por el Apertura 2026

Deportivo Marquense recibió esta noche a Comunicaciones en la continuidad de la jornada 19 del Torneo Apertura 2026, donde el primer punto llamativo fue la poca asistencia del público local para un partido que prometía grandes emociones. Las posiciones 9 y 10 del campeonato, que ocupan los equipos, pudo ser el factor que afectó para que el estadio Marquesa de la Ensenada no luciera sus mejores galas.
Apertura 2026: Marquense 0-2 Comunicaciones
Nomás al minuto 4 ya se tenía la primera gran noticia del partido: Oscar Linton resultaba lesionado luego de que le cayera el cuerpo de Paolo Dantaz. El cuerpo médico y el jugador hicieron todo lo posible para continuar en el duelo, pero al minuto 7 se confirmó que el jugador panameño abandonaba el terreno de juego. Keyner Agustín era el emergente para esta situación e ingresaba al terreno de juego.
Al 8, Comunicaciones se perdió el gol luego de que Omar Duarte fallara un mano a mano con el portero Gustavo Guadalupe. Y en el 10, Marquense pedía un penalti a través de la tarjeta azul del Football Video Support (FVS), pero Diego Ojer revisó la jugara y mantuvo su decisión de no marcar falta en la acción entre Karel Espino y David Chuc.
El otro momento del partido llegó al 25 con el golazo de Paolo Dantaz, precedido de asistencia de Dewiner Bradley. Era el 0-1 para la visita y nuevamente, un fuerte golpe para la fiel afición local.
El primer tiempo tuvo un final de infarto. Al minuto 45, Kevin Grijalva sujetó a Edwin Castillo y Diego Ojer marcó penal. Comunicaciones utilizó la tarjeta FVS y pidió revisión, en ese momento el monitor tuvo inconvenientes haciendo demorar la decisión final del central, que a la larga confirmó su decisión y era pena máxima a favor de los locales.
Antes del penal, el central expulsó a un integrante del cuerpo técnico de Comunicaciones y Omar Duarte quiso ser canchero al mover la pelota del manchón penal donde Carlos Santos ya la había colocado.
El marcaje del penal fue al 45 y la ejecución hasta el 45+7 y ahí Fredy Pérez fue pieza fundamental y atajó el remate lanzado por Santos. El partido terminó al descanso con la ventaja para el "Albo".
Marquense falla dos penales y Comunicaciones no perdona
Para el segundo tiempo, Marquense tuvo una segunda oportunidad clara para anotar luego de que Karel Espino cometiera una falta sobre Denilson Ochaeta y el árbitro diera penal para los locales al 55.
Tras revisión en el FVS, el central mantuvo su decisión y la sorpresa venía luego, ya que el portero Gustavo Guadalupe Gutiérrez tomó la decisión de efectuar el remate, pero su remate se fue a las nubes para desaprovechar por segunda vez un penal a favor de los locales. El primero había sido atajado por Fredy Pérez a Carlos Santos.
Al 70, vino el golpe final. El portero de Marquense estaba adelantado y Nelso Iván García sacó un remate de casi la mitad del terreno de jugo y venció el pórtico local para el final 0-2. Ganó Comunicaciones, llegó a 23 puntos, sigue en el puesto 10, pero queda cerca de ingresar al top 6.