 Diego Simeone llena de elogios al FC Barcelona
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Simeone llena de elogios al Barça previo al duelo en el Metropolitano

“Jugamos contra, posiblemente, el mejor equipo del mundo”, aseguró Diego Simeone en conferencia de prensa previo al Atlético vs. Barça.

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Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid - Atlético de Madrid
Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid / FOTO: Atlético de Madrid
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Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, no escatimó en elogios hacia el Barcelona en la previa del enfrentamiento de este domingo en el Metropolitano, donde reconoció la dificultad que representa medirse al conjunto azulgrana, al que considera posiblemente el mejor equipo del momento. El técnico argentino anticipó un partido complicado y asumió que sus dirigidos tendrán que resistir durante buena parte del encuentro. "Jugamos contra un equipo muy bueno, posiblemente el mejor, no tengo dudas. Tiene un talento importante de mitad de cancha hacia adelante. Será un partido duro, difícil, como siempre contra el Barcelona", aseguró en rueda de prensa.

El 'Cholo' también dejó claro que su intención no es plantear un enfrentamiento de igual a igual, sino llevar el partido al escenario que considera más favorable para sus intereses. "No sé qué es la palabra de tú a tú. Nosotros jugamos contra un equipo y ese equipo que vamos a jugar es muy bueno. Sabemos que vamos a sufrir gran parte del partido y, obviamente, esperamos que podamos jugar el partido que tengamos en nuestra cabeza", explicó. Simeone confía en que el Atlético pueda encontrar espacios para hacer daño a un rival que destaca por su capacidad ofensiva y su presión adelantada.

Simeone tendrá precauciones del ataque blaugrana

Uno de los futbolistas que recibió mayores reconocimientos fue Raphinha, a quien el entrenador rojiblanco calificó como "un futbolista extraordinario", destacando su velocidad, sacrificio, capacidad goleadora y habilidad para generar asistencias. "La verdad que la temporada pasada hizo una campaña increíble y ahora empezó de una manera brillante, jugando en otra posición que le hace bien y le da otras herramientas a un equipo que tiene muchas variantes", comentó. Para Simeone, precisamente el cambio de posición del brasileño, que ahora tiene mayor protagonismo por dentro, representa una de las principales diferencias respecto al Barcelona de la temporada anterior.

El argentino también elogió el trabajo de Hansi Flick, al considerar que ha conseguido imprimir una identidad reconocible al equipo catalán. "No han cambiado el patrón de juego, porque es muy bueno, identifica claramente a su entrenador, que lo ha hecho extraordinariamente bien desde que llegó al Barcelona y ha logrado insertar dentro de los futbolistas la idea que él tiene de presionar alto y jugar alto con la línea", señaló. Además, recordó que el Atlético consiguió eliminar al Barcelona tanto en los cuartos de final de la Liga de Campeones como en las semifinales de la Copa del Rey la pasada campaña.

Ahora, Simeone espera que su afición vuelva a desempeñar un papel importante: "Esperamos que nuestra gente esté cerca y acompañe como lo ha hecho siempre, porque, cada vez que se sienten dentro del campo, siempre los chicos tienen una respuesta muy buena".

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Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid - Agencia EFE

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