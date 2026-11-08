 Manuel Neuer no volverá a jugar en lo que resta del 2026
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Manuel Neuer no volverá a jugar en lo que resta del 2026

El conjunto bávaro pierde a una de sus máximas figuras para el cierre del año, tras una desafortunada lesión en su pie derecho.

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Manuel Neuer sufrió una lesión en el partido entre Mainz 05 y Bayern Múnich - EFE
Manuel Neuer sufrió una lesión en el partido entre Mainz 05 y Bayern Múnich / FOTO: Agencia EFE
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El Bayern Múnich consiguió una importante victoria por 1-2 ante el Mainz 05 en la jornada de la Bundesliga, pero el resultado quedó en segundo plano debido a una noticia preocupante: Manuel Neuer sufrió una lesión en el pie derecho que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante lo que resta de 2026.

Después de varias horas de incertidumbre, el conjunto bávaro confirmó el diagnóstico del guardameta y capitán, quien sufrió una rotura parcial de tendón en su pie derecho durante el compromiso del sábado. "Manuel Neuer estará fuera de acción para el FC Bayern por el momento", informó el club mediante un comunicado oficial, sin precisar una fecha para su regreso.

Neuer no volverá a jugar lo que resta de este año

Aunque el Bayern no estableció un periodo exacto de recuperación, las primeras estimaciones apuntan a que Neuer podría permanecer entre seis y ocho semanas de baja. Esto significa que el experimentado arquero no volvería a jugar en lo que queda del año y que incluso podría perderse los primeros compromisos de 2027, dependiendo de su evolución física.

En la presente temporada, el alemán había disputado ocho encuentros entre la Bundesliga y la UEFA Champions League, con un balance de cinco goles recibidos y cuatro porterías imbatidas. Su ausencia representa un contratiempo para el equipo dirigido por Vincent Kompany, que deberá buscar alternativas bajo los tres palos. Cabe recordar que Neuer anunció su retiro de la selección alemana a mediados de este año, después de disputar el Mundial de 2026.

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