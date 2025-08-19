Agua Pura Salvavidas y Fundecán lanzan campaña "La detección temprana Salva Vidas"

Con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia del autoexamen y la detección temprana del cáncer de mama, Agua Pura Salvavidas y la Fundación Amigos Contra el Cáncer (Fundecán) unieron esfuerzos en septiembre y octubre para impulsar la campaña "La detección temprana Salva Vidas", la cual busca llevar un mensaje de esperanza y prevención a miles de mujeres guatemaltecas.
Comprometidos con la salud
Con más de 90 años comprometida con la salud y el bienestar de los guatemaltecos, Agua Pura Salvavidas presentó oficialmente su campaña anual de concientización sobre el cáncer de mama. La iniciativa se desarrolla en apoyo a Fundecán, organización dedicada a combatir esta enfermedad que afecta a miles de mujeres en el país.
La campaña pone especial énfasis en la importancia del autoexamen como herramienta esencial de prevención, destacando que detectar a tiempo el cáncer de mama puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Para reforzar el mensaje, Agua Pura Salvavidas lanzará presentaciones especiales de sus garrafones con tapa rosada y etiquetas alusivas a la campaña, acompañados de material informativo que explica cómo realizar el autoexamen.
La marca también apoyó la Carrera Fundecán Salvavidas, actividad que buscó recaudar fondos para tratamientos de radioterapia y programas de concientización. Este año se reunió más de Q700 mil.
"Creemos profundamente que la detección temprana Salva Vidas. Requiere valor reconocer la importancia de cuidarse, prevenir y actuar a tiempo frente a una enfermedad que afecta a miles de mujeres cada año", expresó Claudia Lara, Gerente de Marca de Agua Pura Salvavidas.
Asimismo, destacó que la alianza con Fundecán fortalece el compromiso social de la empresa: "El cáncer de mama tiene altas probabilidades de cura si se detecta a tiempo. Admiramos la fortaleza de quienes enfrentan esta lucha con determinación y queremos llevar un mensaje de esperanza a cada rincón de Guatemala".
Por su parte, Isabel Herbruger, presidenta de Fundecán, agradeció el respaldo de la marca: "El apoyo constante de Agua Pura Salvavidas nos permite no solo brindar tratamientos a mujeres de escasos recursos, sino también llevar el mensaje vital de prevención a comunidades a las que de otra forma no podríamos llegar. Estas alianzas son cruciales para salvar vidas".
La campaña subraya que, aunque el cáncer de mama afecta mayoritariamente a mujeres, también puede presentarse en hombres. Por ello, el llamado es a que toda la población se involucre en la prevención y en la práctica del autoexamen como medida de detección temprana.
Agua Pura Salvavidas y Fundecán invitan a todos los guatemaltecos a sumarse a esta causa durante los meses de septiembre y octubre, recordando que "La detección temprana Salva Vidas". Con prevención, solidaridad y compromiso, la lucha contra el cáncer de mama puede tener un impacto real en la vida de miles de familias en el país.
