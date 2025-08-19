Aliados de Resikla por la Economía Circular en Guatemala

La economía circular en Guatemala experimenta un notable impulso con la incorporación de nuevas empresas como Nestlé, CBC, Bac y el Sistema de Embotelladores de Coca-Cola de Guatemala, quienes se unen como Aliados Ecológicos de Resikla. Esta iniciativa busca fortalecer la gestión de residuos y mejorar la recuperación de materiales reciclables en el país, trabajando mano a mano con PriceSmart, Invema y Resikla desde su inicio en diciembre de 2022.
Fortaleciendo la Sostenibilidad
Resikla, que promueve la educación ambiental a través de estaciones de reciclaje, ha logrado recolectar más de 260 toneladas de materiales reciclables hasta la fecha, lo que ha permitido evitar la emisión de aproximadamente 745 toneladas de CO2. Esto se ha logrado gracias a la activa participación de la comunidad, que desempeña un papel crucial en la recuperación de materiales y la promoción de un consumo más responsable.
"Estamos entusiasmados de sumar a Sistema de Embotelladores de Coca-Cola de Guatemala, Compañía de Jarabes y Bebidas Gaseosas La Mariposa S.A., Nestlé y Bac como Aliados Ecológicos. Su participación no solo fortalecerá nuestras operaciones, sino que también inspirará a más empresas y ciudadanos a unirse al reciclaje y la economía circular", afirmó Susan López, representante de Resikla.
Además, la red de reciclaje se expandirá con la apertura de una nueva estación en PriceSmart Fraijanes, sumándose a las ya existentes en PriceSmart zona 10 y San Cristóbal, con el fin de aumentar la reincorporación de materiales reciclables a la economía circular y continuar promoviendo la cultura del reciclaje en Guatemala.
Estaciones de Reciclaje: Un Compromiso Concreto
Las estaciones de reciclaje de Resikla permiten a la comunidad deshacerse correctamente de diversos materiales, tales como:
- Plástico PET
- HDPE
- Latinas
- Vidrio
- Papel
- Cartón
- Aluminio
- Metal
- Cobre
- Electrónicos
- Tetrapak
- Embalajes flexibles multicapa
Gracias a estas iniciativas, se han recogido cientos de toneladas de residuos, evitando que acaben en vertederos o en el medio ambiente. El Sistema de Embotelladores de Coca-Cola de Guatemala reafirmó su compromiso con la sostenibilidad al afirmar que "nuestro propósito es generar un impacto positivo en las comunidades donde operamos. A través de esta alianza con Resikla, contribuimos activamente a la recolección y reutilización de materiales, promoviendo la circularidad de los envases", expresó Gabriela Arias, Gerente de Legal y de Asuntos Corporativos.
Por su parte, Jimena Rossel, Gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de CBC, destacó: "Estamos comprometidos con el desarrollo sostenible de Guatemala. Ser parte de los Aliados Ecológicos de Resikla refuerza nuestra visión de impulsar la economía circular y promover hábitos responsables en la gestión de residuos".
Ericka Porta, representante de Nestlé de Guatemala, también manifestó su apoyo a la iniciativa: "En Nestlé, sostenemos con convicción que las alianzas multisectoriales son fundamentales para generar un cambio significativo y duradero. Nos llena de orgullo contribuir a este esfuerzo colectivo a través de nuestra iniciativa 'Reciclando Ando', la cual no solo promueve el reciclaje, sino que también fomenta una economía circular que beneficia a todos los guatemaltecos. Juntos, estamos construyendo un futuro más sostenible y responsable, donde cada acción cuenta y cada colaboración suma."
"Como BAC, creemos firmemente que la sostenibilidad requiere del compromiso conjunto entre empresas, instituciones y ciudadanía. Nos enorgullece formar parte de esta alianza que promueve la economía circular y la correcta gestión de residuos", comentó Jose Carlos Gómez, Subgerente de Sostenibilidad de BAC Guatemala.
En este contexto, Resikla hace un llamado a la acción para que todos los guatemaltecos se involucren activamente en el reciclaje, llevándolos a las estaciones y contribuyendo a un futuro más limpio y sostenible. La comunidad puede seguir las redes sociales de Resikla para obtener más información sobre esta iniciativa y su compromiso con el medio ambiente.
Desde PriceSmart, Dayana Umaña resaltó la importancia de esta colaboración: "Para nosotros, ser parte de esta iniciativa refuerza nuestro compromiso con la sostenibilidad y el bienestar de las comunidades donde operamos. Queremos brindar a nuestros socios y colaboradores soluciones prácticas para el reciclaje, facilitando el acceso a estaciones donde puedan disponer adecuadamente de sus residuos."