 Academia Móvil Sistegua: Innovación y Formación Efectiva
Innovación y formación: la apuesta de Sistegua con su Academia Móvil

El proyecto de Academia Móvil de Sistegua ofrece talleres prácticos impartidos por especialistas, sin costo. Conozca los detalles.

Con el objetivo de impulsar el futuro de la construcción en Guatemala, Sistegua presentó la Academia Móvil, un innovador proyecto que busca llevar formación técnica y práctica en sistemas livianos a comunidades y profesionales de todo el país.

Sistegua, empresa líder en sistemas de construcción livianos en Guatemala, presentó la Academia Móvil, una iniciativa que busca formar a contratistas, instaladores y profesionales del sector de la construcción mediante programas de capacitación sin costo.

Este proyecto ofrece talleres prácticos impartidos por especialistas, quienes comparten su experiencia en la instalación de tableros de yeso, cielos falsos, techos shingle y acabados finales, entre otros temas clave en la aplicación de sistemas livianos.

Uno de los principales diferenciadores de la Academia Móvil es su modalidad sobre ruedas, que le permite llegar a distintas comunidades y proyectos en todo el país. De esta manera, se acerca la formación técnica a lugares donde más se necesita, contribuyendo al crecimiento del sector y al fortalecimiento de la mano de obra local.

"Con la Academia Móvil, llevamos la formación técnica hasta donde está la gente. Queremos que cada contratista, instalador, principiante y clientes en general tengan la oportunidad de crecer, mejorar sus habilidades y alcanzar un nivel profesional más alto", explicó el Ingeniero Erwin Sanabria, Gerente General de Sistegua.

Con este esfuerzo, la empresa reafirma su compromiso con el desarrollo técnico-profesional del sector construcción, aportando a un futuro más competitivo y sostenible para Guatemala.

La Academia Móvil de Sistegua no solo representa un modelo innovador de enseñanza, sino también una apuesta por acercar la capacitación técnica a cada rincón del país, sembrando las bases para una construcción más eficiente y con mayores oportunidades de crecimiento profesional.

Para más información puede visitar las redes sociales de Sistegua y su página web https://sistegua.com

