Nueva Yokohama Geolandar A/T4: Innovación y Rendimiento

Grupo Cofiño, distribuidor exclusivo de YOKOHAMA en Guatemala, celebra la llegada de la nueva generación del neumático todoterreno YOKOHAMA GEOLANDAR A/T4. Este neumático se ha consolidado como un ícono de la marca durante casi 30 años a nivel mundial, destacándose por su diseño agresivo, desempeño sobresaliente y confiabilidad.
Innovación en el diseño y tecnología
El GEOLANDAR A/T4 presenta un diseño innovador que incluye una banda de rodadura con bloques robustos que se extienden hacia los laterales. Esto proporciona una mayor protección al circular en terrenos difíciles. Además, su avanzada tecnología de canales y surcos expuestos para piedras y lodo permite una autolimpieza continua durante la marcha. Los canales amplios favorecen la rápida evacuación de agua y barro, garantizando así un desempeño seguro en condiciones extremas.
Más allá de su eficacia en terracerías, el GEOLANDAR A/T4 se adapta con facilidad a la carretera. Cuenta con una tecnología avanzada desarrollada por YOKOHAMA que asegura una conducción cómoda y silenciosa, gracias a sus ranuras especiales. Este neumático mantiene una gran versatilidad frente a diferentes tipos de superficie, lo que lo convierte en una opción ideal para aventuras tanto off-road como en vías asfaltadas.
Personalización y compromiso con el mercado
Un aspecto diferenciador de este nuevo modelo es la posibilidad de elegir entre un diseño lateral protector o un diseño lateral agresivo, todo dentro del mismo neumático. Esta característica brinda a los usuarios una experiencia personalizable "2 en 1" que combina funcionalidad y estilo, permitiendo adaptar el neumático a sus preferencias.
El propósito de YOKOHAMA al evolucionar el GEOLANDAR A/T4 es ofrecer una experiencia de conducción segura y confiable en cada kilómetro. La compañía japonesa considera crucial el mercado guatemalteco dentro de la región latinoamericana. De hecho, a partir de 2025, tiene planes de ampliar sus orígenes de producción, manteniendo la reconocida calidad de la marca a nivel global.
Grupo Cofiño, con la red de talleres más amplia a nivel nacional y distribuidores autorizados, se compromete a llevar el nuevo NEUMÁTICO GEOLANDAR A/T4 a todos los rincones de Guatemala. Con más de 84 años de experiencia en el mercado automotriz del país, Grupo Cofiño se ha establecido como un referente en la distribución de vehículos, neumáticos y servicios automotrices. Desde hace 38 años, cuenta con la distribución exclusiva de la marca YOKOHAMA, registrando más de 1.2 millones de neumáticos vendidos a lo largo de este tiempo. Esto solidifica su posición en el sector de neumáticos premium en Guatemala.
YOKOHAMA, fundada en 1917 en Japón, es un reconocido fabricante de neumáticos a nivel mundial y cuenta con una presencia en más de 120 países. Su filosofía de innovación constante y compromiso con la seguridad han fortalecido su prestigio en las categorías de automóviles, camionetas y vehículos de alto rendimiento.
Con la llegada del nuevo GEOLANDAR A/T4, tanto YOKOHAMA como Grupo Cofiño reafirmar su compromiso con la calidad, la innovación y la seguridad, ofreciendo a los guatemaltecos una opción que se adapta a sus necesidades de conducción, sin importar el tipo de terreno que enfrenten.