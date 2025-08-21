Ópticas DELUXE presenta "Ver y Verte Bien"

Ópticas DELUXE celebró la tarde de este jueves 21 de agosto su declaración de marca: "Ver y Verte Bien". Esta celebración busca reafirmar el compromiso de la marca con la visión de ofrecer no solo alta calidad en productos ópticos, sino también experiencias únicas para sus clientes.
En un coffee party casual en su sede ubicada en el Centro Comercial Miraflores, planta baja, amigos, aliados, patrocinadores, proveedores y representantes de marcas se dieron cita para crear un ambiente acogedor y relajado que invitó a la convivencia, el consumo de buen café y dinámicas interactivas.
Los asistentes tuvieron la oportunidad de participar en giveaways y conectarse de una manera más cercana, celebrando así la filosofía de la marca, que inspira, protege y realza la identidad de cada persona.
Estuardo López, Gerente de Marca de Ópticas DELUXE, indicó que tienen una asesoría personalizada, en la que asesores visuales pueden apoyar para realzar la mirada con los mejores estilos, colores.
"Tenemos servicios optometría, de oftalmología y una gran gama de productos que podemos brindarles con la mejor tecnología", indicó el Gerente de Marca de Ópticas DELUXE.
Una filosofía centrada en la visión
"Ver y Verte Bien" representa mucho más que un simple lema; es el compromiso de la marca de que la visión y la imagen son elementos esenciales de su esencia. Ópticas DELUXE se ha establecido como un líder en soluciones ópticas, al combinar tecnología de vanguardia con diseños exclusivos.
Esta visión se traduce en una experiencia visual y estética superior, orientada a los gustos de sus clientes.
"Ver y Verte Bien" invita a todos a vivir esta experiencia única. Durante el evento, los asistentes disfrutaron no solo de las charlas y de la interacción con otros invitados, sino de un espacio destinado a la celebración de la identidad personal y la importancia de la visión en la vida diaria.
La marca fomenta el crecimiento y la conexión entre personas que valoran la importancia de verse y sentirse bien.
Ópticas DELUXE se destaca por su enfoque en ofrecer soluciones ópticas de alta calidad, buscando siempre la innovación en tecnología y el diseño. Los clientes pueden esperar un servicio excepcional y una atención personalizada, convirtiéndola en una elección preferida para quienes buscan mejorar su calidad visual.
Con su filosofía clara y su compromiso con el bienestar visual, Ópticas DELUXE continúa alzando su reputación como un referente en la industria de la óptica. La invitación a participar en "Ver y Verte Bien" es abierta a todos, con la esperanza de compartir una experiencia que trasciende lo meramente comercial y se convierte en una celebración de la vida y la visión.
Con información de Alex Meoño, Emisoras Unidas Digital*