PepsiCo conmemora un hito significativo al celebrar los 50 años de su planta en Guatemala, ubicada en la Ciudad de Guatemala, al presentar una moderna línea de producción dedicada a TorTrix. Esta importante iniciativa se acompaña de una inversión de 50 millones de dólares, un gesto que no solo resalta el compromiso de la empresa con la producción nacional de snacks, sino que también establece a esta planta como un centro estratégico para el suministro en toda Centroamérica.
Impulsando la producción nacional
La nueva línea de producción de TorTrix cuenta con una impresionante capacidad de 4,000 libras por hora, lo que representa un aumento superior al 22% de la capacidad de producción de este emblemático snack guatemalteco. Esta expansión generará una mayor demanda de maíz, la principal materia prima, lo que a su vez fortalecerá la cadena de valor agrícola en Guatemala.
"Esta planta que da más de 900 empleos en el país se ha convertido en un referente regional durante las últimas cinco décadas. Con esta inversión queremos reafirmar nuestra confianza en Guatemala y el orgullo por el talento local", resaltó Daniel Salazar, Gerente General de PepsiCo Alimentos Centroamérica. Este enfoque en la producción local y la utilización de insumos nacionales evidencian la intención de la empresa de contribuir directamente al desarrollo económico del país.
Innovación y desarrollo de talento local
El lanzamiento de la nueva línea de TorTrix no solo representa un avance técnico, sino que también marca un antes y después para PepsiCo a nivel global. Esta línea de producción se posiciona como la primera en el mundo con un sistema de empaque 100% automatizado que utiliza tiras perforadas, permitiendo que el producto se exhiba de manera tradicional, tal como es común en las icónicas tiendas de barrio en Guatemala.
Además, la implementación de esta nueva tecnología ha incluido una serie de capacitaciones para el personal local. Los encargados de empaque han sido formados y promovidos para enfrentar los retos que representa el uso de esta tecnología de última generación. "Este proyecto moderniza nuestra planta y proyecta a Guatemala hacia el futuro, impulsando la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo de nuestra gente", concluyó Salazar.
La celebración de este ocaso no solo celebra medio siglo de operaciones exitosas en Guatemala, sino que también refuerza el compromiso de PepsiCo de seguir creciendo junto a las comunidades y generar oportunidades que fomenten el desarrollo integral del país.