Resultados Consumer Pulse de TransUnion Guatemala 2025

A pesar de los retos económicos, los guatemaltecos mantienen una visión positiva sobre el futuro de sus finanzas personales. Según el más reciente estudio Consumer Pulse de TransUnion, el 76% de los encuestados manifestó sentirse optimista respecto a la situación de sus hogares en los próximos 12 meses, mientras que solo un 7% expresó pesimismo.
Consumer Pulse es un monitoreo trimestral que analiza la evolución de las finanzas de los hogares en Guatemala y en otros países. Este reporte de TransUnion se ha consolidado como una fuente de referencia para comprender el comportamiento financiero de los consumidores y anticipar tendencias clave del mercado.
¿Qué revela Consumer Pulse?
El optimismo es más marcado entre los Millennials (82%) y la Generación Z (86%), quienes también se muestran confiados en que sus ingresos aumentarán durante el próximo año. De hecho, el 77% de todos los encuestados espera un incremento en los ingresos de su hogar, lo que refleja una expectativa positiva en medio de un entorno desafiante.
El estudio también revela que en el corto plazo se han observado señales de mejora: un 34% indicó que sus ingresos aumentaron en los últimos tres meses y un 33% aseguró que sus finanzas están mejor de lo planeado. Además, el 33% de los consumidores dijo haber pagado sus obligaciones más rápido en el último trimestre, cinco puntos porcentuales más que al inicio del año, y un 22% aseguró que logró ahorrar más en un fondo de emergencia.
¿Existen preocupaciones?
No obstante, el panorama no está libre de preocupaciones. El 39% de los guatemaltecos teme no poder cubrir al menos una de sus obligaciones actuales en su totalidad en los próximos meses. Entre quienes enfrentan esta situación, el 26% planea realizar pagos parciales y un 23% recurriría a sus ahorros, mientras que un grupo menor considera pedir prestado, refinanciar o usar el saldo disponible en tarjetas de crédito.
Para manejar mejor sus finanzas, la mitad de los consumidores redujo gastos discrecionales como entretenimiento, viajes o salidas a comer. Un 24% canceló suscripciones y un 18% disminuyó el uso de servicios digitales, lo que refleja una tendencia hacia un consumo más prudente.
El estudio también destacó un creciente interés por el monitoreo del historial de crédito. Cuatro de cada cinco encuestados creen que es importante dar seguimiento a su reporte, y el 51% lo revisa al menos una vez al mes. Las generaciones más jóvenes, especialmente la Gen Z, son quienes más valoran esta práctica, motivados principalmente por protegerse contra el fraude, mejorar su puntaje y conocer nuevas oportunidades de crédito.
"Los guatemaltecos se sienten cada vez más optimistas sobre sus finanzas, a la vez que el país continúa en una trayectoria de crecimiento económico. Sin embargo, este optimismo convive con el hecho de que casi cuatro de cada diez consumidores tienen dificultades para cumplir con alguna de sus obligaciones financieras".
Juan Badel, Director de TransUnion para Centroamérica.
Más información
El Consumer Pulse de TransUnion se realiza trimestralmente y permite conocer de cerca cómo han cambiado las finanzas de los hogares y qué esperan los consumidores para el futuro. En esta edición, el levantamiento incluyó a 478 guatemaltecos de 18 años o más, entre el 5 y el 18 de mayo de 2025, en colaboración con el proveedor de investigación Dynata.
Para más información sobre los resultados de este Consumer Pulse, puedes ingresar a https://www.transunioncentralamerica.com/consumer-pulse-study.