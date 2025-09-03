 Impacto de Nuevos Aranceles en la Economía de Guatemala
Empresas

Banco Promerica analiza los nuevos aranceles y su impacto en la economía guatemalteca

Banco Promerica presentó una conferencia sobre los cambios arancelarios en Guatemala, analizando sus impactos económicos y oportunidades para el crecimiento del país.

Compartir:
Banco Promerica analiza aranceles, Cortesía
Banco Promerica analiza aranceles / FOTO: Cortesía

Banco Promerica ha presentado recientemente la conferencia virtual titulada "Perspectivas Económicas - Panorama de los aranceles en Guatemala", un evento que busca analizar el impacto de las modificaciones arancelarias en el país. La actividad refleja el compromiso del banco con el crecimiento económico y la colaboración estratégica. El evento se llevó a cabo con la participación del Ingeniero Paulo de León, quien es socio fundador y director de Inteligencia Económica y Financiera en Central American Business Intelligence (CABI).

Análisis de los aranceles y su impacto en Guatemala

Durante su intervención, el Ingeniero de León ofreció un profundo análisis sobre los efectos de los recientes cambios en los aranceles. Resaltó las oportunidades y desafíos que estos representan para Guatemala. Según su análisis, el país ha sido calificado como la economía más abierta del continente americano, gracias a contar con aranceles promedio más bajos y numerosos tratados de libre comercio. Estos elementos son fundamentales para consolidar un entorno económico favorable.

"Perspectivas Económicas" está alineado con la misión de Banco Promerica de proporcionar información oportuna y de alta calidad a sus clientes y socios estratégicos. Edgar Bran, Gerente General de Banco Promerica, mencionó que "gracias a la relación personalizada y estrecha que hemos forjado con cada uno, hemos podido acompañarlos en el crecimiento de sus negocios, creando juntos un impacto positivo en el progreso económico de Guatemala".

Compromiso del banco con el desarrollo sostenido

En este contexto, Banco Promerica reafirma su visión de ser una institución bancaria cercana y responsable. Esto se traduce en su interés por impulsar un futuro próspero para Guatemala a través de oportunidades de crecimiento estratégico. Durante la conferencia, se discutieron varios puntos clave sobre los aranceles y su influencia en el comercio y la inversión en el país, destacando:

  • La importancia de mantener aranceles competitivos para fomentar el comercio exterior.
  • Los retos que enfrenta Guatemala ante la constante evolución de políticas comerciales internacionales.
  • Las oportunidades de negocio que surgen a partir de los tratados de libre comercio.

El evento también abordó cómo Banco Promerica está comprometido a brindar un servicio de calidad, orientado al crecimiento sostenible. Este tipo de iniciativas pone de manifiesto la disposición del banco para liderar el sector financiero en la región y contribuir de manera activa al desarrollo económico local.

En conclusión, el evento "Perspectivas Económicas" representa un espacio valioso de diálogo sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta Guatemala en el ámbito de los aranceles y el comercio internacional. A través de estas conferencias, Banco Promerica se consolida como un aliado estratégico para sus clientes, buscando siempre crear un impacto positivo en la economía guatemalteca.

En Portada

Esteban Toc: Esa justicia que quieren hacer es una injusticiat
Nacionales

Esteban Toc: "Esa justicia que quieren hacer es una injusticia"

12:18 PM, Sep 03
Sergio Chumil pierde posiciones tras una etapa atípica en la Vuelta a España 2025t
Deportes

Sergio Chumil pierde posiciones tras una etapa atípica en la Vuelta a España 2025

12:45 PM, Sep 03
Cámara de Amparo solicita información al Congreso sobre cuatro diputadost
Nacionales

Cámara de Amparo solicita información al Congreso sobre cuatro diputados

01:05 PM, Sep 03
Monstruo estrena tercera temporada: quién es Ed Gein y por qué lo comparan con La masacre en Texas t
Farándula

Monstruo estrena tercera temporada: quién es Ed Gein y por qué lo comparan con "La masacre en Texas"

10:26 AM, Sep 03

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.SeguridadCopa CentroamericanaFutbol GuatemaltecoSeguridad vialJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos