 Elektra y Banco Azteca: Impulso al Progreso en Guatemala
Elektra, Banco Azteca e Italika impulsan el progreso de los guatemaltecos con ofertas y reconocimiento a sus atletas olímpicos

Elektra, Banco Azteca e Italika apoyan a guatemaltecos con ofertas y beneficios, mientras destacan a atletas locales en su campaña 'Arriba Guate'.

Atletas destacados,
Atletas destacados / FOTO:

Elektra, Banco Azteca e Italika lanzan una nueva campaña llamada "Arriba Guate", cuyo objetivo es apoyar a los guatemaltecos que luchan por mejorar su calidad de vida. Este esfuerzo resalta no solo a las familias que mejoran sus condiciones a través de productos y servicios financieros accesibles, sino también a atletas olímpicos que sirven de inspiración con su dedicación y esfuerzo.

Reconocimiento a los atletas guatemaltecos

En el marco de esta campaña, se han destacado varios atletas guatemaltecos, incluyendo:

  • Erick Barrondo: primer medallista olímpico de Guatemala y embajador de marca de Elektra e Italika.
  • Jean Pierre Brol: destacado internacional en tiro deportivo y también medallista olímpico, embajador de marca de Elektra e Italika.
  • Juan Diego Blas Fernández: atleta paralímpico de tiro con arco, quien representará a Guatemala en el World Archery Para Championships 2025 en Gwangju, Corea, con el apoyo de Elektra, Banco Azteca e Italika.

Esta campaña, por tanto, no solo hace referencia al impacto emocional que genera, sino que también busca ofrecer oportunidades tangibles para los consumidores guatemaltecos. A través de "Arriba Guate", los ciudadanos podrán beneficarse de:

  • Ofertas y descuentos especiales cada semana en diversas categorías como hogar, entretenimiento, movilidad y conectividad, presentando marcas líderes tanto a nivel nacional como internacional.
  • Regalos por compra en tiendas Elektra.
  • El Préstamo Sin Peros de Banco Azteca, diseñado para permitir que más guatemaltecos cumplan sus metas sin trámites complicados.

Invitación a Participar en la Campaña

Gerardo Girón, Director de Canales Físicos y Digitales de Grupo Elektra Guatemala, invita a todos los guatemaltecos a visitar las Tiendas Elektra y Agencias Banco Azteca, que están abiertas todos los días del año de 8 a 8. También alienta a los consumidores a acceder a las ofertas a través de elektra.com.gt y realizar operaciones financieras de manera rápida y segura mediante la App Banco Azteca GT.

Rosa María Castañeda, Directora de Marketing de Grupo Elektra Guatemala, subrayó la importancia de la campaña, mencionando: "Estamos convencidos de que Arriba Guate es mucho más que una campaña: es un símbolo de progreso. Llevamos 28 años en Guatemala con Tiendas Elektra acompañando a los chapines en sus logros y este año, en el mes patrio y de orgullo nacional, lo apoyamos con más fuerza que nunca, a través de una oferta comercial accesible y con beneficios."

Con esta nueva edición, "Arriba Guate" se establece como el grito institucional que celebra a Guatemala, apoyando cada logro de los guatemaltecos con el respaldo firme de Elektra, Banco Azteca e Italika.

