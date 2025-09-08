Kitapenas Revoluciona la Lectura en el Rooftop de Oakland Place

La librería Kitapenas ha inaugurado un nuevo local en el Roof Top de Oakland Place, marcando un hito en el mundo literario de Guatemala. Este espacio, premiado como el Mejor Stand en la Feria Internacional del Libro de Guatemala (Filgua), se presenta con una oferta impresionante de más de 10 mil títulos, además de un impresionante diseño que ha dejado boquiabiertos a los visitantes. Este nuevo establecimiento no solo amplía la oferta comercial de la librería, sino que también enriquece la experiencia de compra.
Un espacio mágico y accesible para todos
"Estamos felices de poder hacer realidad nuestro deseo y el de todos los lectores quienes desde que llegamos a Oakland Place, nos pedían una tienda más grande", mencionó Luis de Sousa, director de Kitapenas. La librería, conocida como un referente cultural, había abierto sus puertas en diciembre de 2024 en el prestigioso Mall de zona 10, pero desde la segunda quincena de agosto de 2025, se trasladó a un local en el área de Roof Top.
Este nuevo local destaca por su estilo innovador, colorido y amplio. Daniel Uzcategui, otro de los directores de Kitapenas, compartió que "esta nueva tienda no solo tiene más de 10 mil títulos disponibles, sino que además se distingue por su colorido, nuevas libreras y un alucinante cielo abierto". Este techo rendirá homenaje a los cielos de Sumpango, un patrimonio cultural de la humanidad, mostrando dos barriletes gigantes que aportan un toque único al ambiente de lectura.
El espacio está diseñado con libreras vibrantes que reflejan la cultura guatemalteca, incluyendo una que representa al Gran Jaguar de Tikal. Estos detalles distintivos hacen que cada visita sea memorable, en un ambiente que invita a explorar nuevas lecturas. Además, muchos visitantes han comentado que el techo les recuerda a lugares icónicos como la Capilla Sixtina o el hotel Caesars Palace de Las Vegas, destacando cómo la lectura puede inspirar la imaginación.
Un compromiso con la literatura y la comunidad
KitapenasBB, como también se le conoce, se localiza en el N3 del Roof Top de Oakland Place, un área rodeada de opciones gastronómicas y culturales. Esta librería no solo se ha presentado como un punto de venta de literatura, sino como un centro de conexión para los amantes de los libros en Guatemala. Ofrecen una diversa gama de géneros literarios, que incluyen:
- Clásicos
- Literatura juvenil
- Libros infantiles
- Thrillers
- Desarrollo personal
- Romance
- Gerencia y negocios
- Suspense
- Narrativa traducida e hispanoamericana
- Títulos en inglés
- Secciones de Wattpad
- Harry Potter
- Y mucho más
Todo esto está diseñado para satisfacer a todos los tipos de lectores que busquen sumergirse en el ámbito literario. La librería también cuenta con sedes en el CC Rambla 10 y en Ciudad Cayalá, lo que permite a más personas acceder a su extensa variedad de títulos.
La renovación de Kitapenas también incluye una robusta presencia en línea. Pueden ser encontrados en su página web www.KITAPENASBB.com, así como en redes sociales como Instagram y TikTok bajo el nombre @kitapenasbb. Además, ofrecen un servicio de envíos a todo el país, facilitando así el acceso a sus libros a una audiencia más amplia.
Este año, Kitapenas fue galardonada por tercera vez con el Premio al Mejor Stand en la Feria del Libro de Guatemala, un claro reflejo de su compromiso por la promoción de la lectura y la cultura en el país, bajo el lema "Leer nos une". Esta nueva apertura confirma su misión de seguir uniendo a los lectores y expandiendo horizontes literarios en Guatemala.